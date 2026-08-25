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«ON Медиа»: миллион новых зрителей и рост выручки на 12,6%

Холдинг «ON Медиа», управляющий развлекательными бизнесами группы МТС, объявляет финансовые и операционные результаты за II квартал 2026 г. Консолидированная выручка медиавертикали в апреле-июне увеличилась на 12,6% год к году и составила 6,9 млрд руб. Совокупная аудитория КИОН в четырех средах (OTT, кабель, спутник, IPTV) увеличилась на 1 млн, до 15,9 млн пользователей. Драйвером роста стало развитие OTT и ТВ-сервисов, а также востребованный оригинальный контент, такой как сериалы «Отпечатки» и «Приговор». Об этом CNews сообщили представители «ON Медиа».

Ставка на удержание и оригинальный контент

Количество пользователей онлайн-кинотеатра КИОН во всех средах составило в апреле-июне 15,9 млн, что на 1 млн больше, чем годом ранее.

В 2026 г. КИОН делает стратегическую ставку на повышение лояльности аудитории и увеличение срока жизни пользователей на платформе. В результате во II квартале 2026 г. количество активных подписчиков, пользующихся КИОН не менее полугода, выросло на 14% год к году — опережающими темпами по сравнению с общим ростом аудитории.

Бизнес-вертикаль офлайн-развлечений (Ticketland, Ticketscloud)

Общая стоимость проданных в апреле-июне билетов составила 7,9 млрд руб.

Больше половины всех продаж пришлось на концерты: 57% в деньгах и 52% в штуках. На втором месте - театры: 23% GMV и 21% билетов. На фестивали пришлось 8% продаж в деньгах и 7% в реализованных билетах, а на детские постановки – 5% в GMV и 9% в билетах.

При этом стоимость развлечений дорожает по всей стране: средняя цена билета на культурное событие выросла на 11%, до 2391 руб. В Москве рост составил 11%, до 2825 руб., а в регионах, которые формируют более половины продаж билетной вертикали «ON Медиа», билеты подорожали на 14%, до 2146 руб.

Продажи билетов в кино, которые были запущены на Ticketland в декабре 2024 года, выросли по итогам квартала на 33%.

Рост книжного и музыкального сегментов

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Аналитики книжного сервиса «КИОН Строки» отмечают, что время чтения выросло на 33% за счет расширения библиотеки и синергии сервисов холдинга в рамках стратегии «360»

Каталог «ON Лейбла» увеличился на 31% за счет подписания новых артистов, выпуска оригинальных релизов и развития эксклюзивных проектов на всех ключевых стриминговых площадках.

Активная база «КИОН Музыки» подросла на 12% благодаря развитию рекомендательных алгоритмов, расширению каталога и улучшению пользовательского опыта.

Холдинг «ON Медиа» развивает все развлекательные вертикали как единую экосистему, в которой пользователь находит все: от любимого сериала или книги до билета на концерт или в кино.

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