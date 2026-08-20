В АО «НТЦ ИТ РОСА» сменился генеральный директор

Олег Карпицкий завершил работу в должности генерального директора АО «НТЦ ИТ РОСА». За время его руководства компания прошла важный этап развития, существенно расширила продуктовую линейку, укрепила позиции на российском ИТ-рынке и сформировала основу для дальнейшего масштабирования бизнеса. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Под руководством Олега Карпицкого РОСА последовательно развивала направление системного и инфраструктурного программного обеспечения, расширяла экосистему собственных продуктов и компетенций, укрепляла взаимодействие с технологическими и бизнес-партнерами. Одной из ключевых задач этого периода стало создание условий для устойчивого роста компании и развития РОСА как российского разработчика комплексных ИТ-решений.

Компания благодарит Олега Карпицкого за вклад в развитие РОСА, профессионализм, энергию и большую работу, проделанную вместе с командой.

«Олег возглавлял РОСА в очень важный для компании период. За это время была проделана огромная работа: компания стала заметно сильнее, выросла как бизнес, расширила продуктовую экосистему и заложила фундамент для дальнейшего развития. Особенно важно, что удалось сформировать сильную команду и создать внутри компании настрой на постоянное движение вперед. Мы высоко ценим все, что было сделано за эти годы и желаем ему успехов в новых проектах», — отметил Евгений Васильев, представитель акционера АО «НТЦ ИТ РОСА».

РОСА продолжит реализацию утвержденной стратегии развития. Новым генеральным директором АО «НТЦ ИТ РОСА» назначен Юрий Песня. Перед ним будут стоять задачи дальнейшего ускорения темпов роста, масштабирования бизнеса, развития продуктового портфеля и укрепления позиций компании на ключевых для нее рынках.

Юрий Песня имеет более 25 лет опыта в ИТ и управлении технологическими компаниями. Ранее Юрий Песня руководил Центром развития систем клиентского контура ПАО «Газпромнефть», где в сферу его задач входили цифровая трансформация бизнеса, координация продуктовых команд, развитие DevOps-практик, внедрение технологий искусственного интеллекта и управление инвестиционным бюджетом продуктовой разработки. До этого он занимал руководящие должности в ООО «Газпромнефть-Центр», Tieto и Avaya, а в 2003–2009 гг. был генеральным директором ЗАО «Телеком Дизайн». Юрий Песня окончил ЛЭТИ по специальности инженер-электрик и программу MBA ИМИСП (SDA Bocconi).

«Мы смотрим на следующий этап с большим оптимизмом. У РОСА есть сильная команда, востребованные рынком продукты, собственная технологическая база и большой потенциал для дальнейшего роста. Юрий Песня обладает значительным опытом управления ИТ-бизнесом, цифровой трансформации, продуктовой разработки и формирования команд. Перед ним будет стоять амбициозная задача — не просто сохранить набранную динамику, а значительно ее усилить. Мы рассчитываем на рост бизнеса, расширение присутствия РОСА в корпоративном и государственном сегментах и, как следствие, дальнейшее увеличение стоимости и капитализации компании», — сказал Евгений Васильев.