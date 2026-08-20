B2E-платформы вовлекают в обучение на 40% больше сотрудников

В течение года после внедрения B2E-платформ число инициатив, поступающих от сотрудников компании, увеличивается в среднем в три раза, по данным исследования диджитал-агентства «Айnet». Одновременно число сотрудников, прошедших корпоративное обучение, растет на 40%, а участие команды во внутренних мероприятиях — вдвое. Об этом CNews сообщили представители «Айnet».

B2E (Business-to-Employee) — цифровые платформы для взаимодействия работодателя с сотрудниками. Они объединяют корпоративное обучение, новости, льготы, внутренние активности, опросы, голосования и инструменты для сбора инициатив. В результате B2E-платформа становится единой точкой входа во внутреннюю цифровую среду компании.

В среднем один пользователь B2E-портала направляет 1,5 инициативы в три месяца, а срок рассмотрения предложения руководством составляет около трех дней. По 30% инициатив приходится на оптимизацию бизнес-процессов и вопросы корпоративной жизни и социального пакета. Еще 10% предложений касаются улучшения условий труда, остальные — развития продуктов, услуг и других направлений работы компании.

Один из наиболее заметных эффектов B2E-платформ наблюдается в корпоративном обучении с элементами геймификации. Программы обучения с баллами, рейтингами и наградами проходят на 70% чаще, чем курсы без игровых механик. В среднем число сотрудников, прошедших корпоративное обучение после переноса курсов и базы знаний на B2E-платформу, увеличивается на 40%. До конца начатого курса доходят до 90% пользователей. Наиболее востребованы такие форматы, как тесты, короткие видео, игры и интерактивные модули.

По оценке Всемирного экономического форума, до 2030 г. обучение или переподготовка потребуются 59% работников, а Microsoft фиксирует, что сотрудника в среднем отвлекают письмом, сообщением или встречей каждые две минуты.

«Запрос бизнеса смещается от корпоративного портала-витрины к единой цифровой среде сотрудника. Навыки обновляются быстрее, а количество рабочих каналов растет — в этих условиях компании нужен не еще один информационный канал, а единая точка доступа к знаниям, сервисам и обратной связи. Особенно это важно для распределенных команд и линейного персонала. Поэтому эффективность B2E-платформы следует измерять не числом регистраций и просмотров, а конкретными действиями сотрудников: завершенными курсами, участием в проектах и предложенными инициативами», — сказал Руслан Миняжетдинов, основатель и генеральный директор «Айnet».

Геймификация влияет и на регулярность использования B2E-платформ. Игровые механики примерно вдвое увеличивают частоту повторных посещений портала. После добавления рейтингов, соревнований и системы достижений около 30% пользователей начинают заходить на платформу ежедневно, в целом 70% пользуются ею не реже одного раза в месяц. Наиболее высокую возвращаемость аудитории обеспечивают розыгрыши, объявления победителей, крупные онлайн-мероприятия и механики, позволяющие отслеживать личный прогресс. Пиковая активность пользователей приходится на утренние и вечерние часы.

Участие сотрудников во внутренних мероприятиях после запуска платформ увеличивается вдвое. Наибольший интерес вызывают спортивные активности, совместное посещение культурных мероприятий, а также социальные и экологические проекты.

Компании добавляют на B2E-платформы новые сервисы в среднем раз в квартал, а первое существенное обновление проводят примерно через полгода после запуска. Через год активными остаются 85% зарегистрированных пользователей. После запуска платформа требует постоянной поддержки: в среднем на две технические задачи приходится одна контентная.

«Чтобы сотрудники продолжали возвращаться, необходимо регулярно обновлять контент и добавлять новые сценарии: курсы, голосования, челленджи, розыгрыши и сбор идей. Без развития функциональности и контента активность пользователей за год может снизиться на 30%», — сказала Кристина Маркина, директор проектного офиса «Айnet».

Наибольший рост спроса на B2E решения, по данным «Айnet», наблюдается в медицине, фармацевтике и ритейле — отраслях с большим количеством сотрудников и разветвленной сетью точек в разных регионах, что усложняет централизованное обучение и внутренние коммуникации.

Анализ основан на обезличенных данных B2E-платформ, которые «Айnet» разработал, сопровождал или консультировал за последний год. Платформами пользовались более 300 тыс. сотрудников. В материале представлены медианные результаты.