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«Базис» подтвердил совместимость платформы виртуализации с российскими серверами «Тринити»

Разработчик ПО для управления динамической инфраструктурой «Базис» (входит в ГК РТК-ЦОД) и производитель серверного оборудования «Тринити» подтвердили совместимость своих продуктов. Инженеры компаний завершили комплексные испытания функционирования платформы виртуализации Basis Dynamix Standard на серверах «Тринити». Об этом CNews сообщили представители компании «Базис».

Подтвержденная совместимость позволяет заказчикам использовать продукты «Базиса» и «Тринити» в качестве импортонезависимого решения для построения и масштабирования виртуализированной ИТ-инфраструктуры. Совместимость также снижает технологические риски при миграции с зарубежных программных и аппаратных платформ.

Тестирование проводилось на серверах «Тринити» поколений М7 и М8, включенных в реестр Минпромторга России и предназначенных для решения задач любого уровня сложности: от управления данными до высокопроизводительных вычислений. Гибкая система управления средой виртуализации Basis Dynamix Standard включена в реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

По итогам испытаний «Базис» подписал сертификаты совместимости, подтверждающие корректную работу инфраструктурного ПО «Базиса» на серверных платформах «Тринити».

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«Совместимость нашего серверного оборудования с ключевыми продуктами экосистемы «Базиса» — важный шаг на пути к созданию полностью отечественных ИТ-решений. Успешное тестирование программных решений на серверах «Тринити» M7 и M8 подтверждает, что российские вендоры способны предлагать рынку высоконадежные и производительные комплексы, не уступающие зарубежным аналогам. Мы видим большой потенциал в совместной работе с «Базисом» и будем продолжать развивать технологическое партнерство для обеспечения цифрового суверенитета наших заказчиков», — сказал Сергей Овсянников, директор по развитию бизнеса «Тринити».

«Для заказчиков, которые развивают импортонезависимую инфраструктуру, важна не только функциональность отдельных продуктов, но и подтвержденная совместимость всего технологического стека. Тестирование на серверах «Тринити» показывает, что российские программные и аппаратные решения могут работать в едином контуре и использоваться как основа для построения виртуализированных сред. Для нас такие совместные испытания с партнерами – это часть системной работы по развитию экосистемы «Базиса» и снижению технологических рисков для заказчиков», – сказал Дмитрий Дворцов, директор по работе с партнерами компании «Базис».

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