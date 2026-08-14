ActiveCloud запустил в России услугу частного облака

Облачный провайдер ActiveCloud запустил в России услугу частного облака для размещения критически важных систем, ресурсоемких приложений и инфраструктуры с повышенными требованиями к безопасности. Компании получают выделенный кластер виртуализации, вычислительные мощности, системы хранения данных и сетевые ресурсы которого не используются другими клиентами. Об этом CNews сообщили представители ActiveCloud.

Частное облако предоставляется по сервисной модели. ActiveCloud отвечает за разворачивание платформы виртуализации и работу гипервизора. Клиент управляет виртуальными машинами, локальными сетями, распределением ресурсов и политиками безопасности через панель управления. Такой подход позволяет использовать выделенную инфраструктуру без закупки и самостоятельного обслуживания собственной аппаратной платформы.

Решение размещается в дата-центрах уровня Tier III. Выделенные ресурсы обеспечивают предсказуемую производительность и исключают влияние нагрузки других пользователей, которое может возникать в публичной облачной среде. Архитектура частного облака проектируется с учетом требований компании к производительности, информационной безопасности и конфигурации инфраструктуры.

«Для критически важных систем компаниям недостаточно получить набор виртуальных машин. Им необходимы гарантированные ресурсы, изолированная среда и возможность самостоятельно определять архитектуру и правила работы инфраструктуры. Частное облако объединяет этот уровень контроля с сервисной моделью: клиент управляет своей облачной средой, а мы берем на себя обслуживание физической платформы», - сказал Андрей Вильковский, менеджер по продуктам IaaS компании ActiveCloud.

Услуга ориентирована на организации, которые работают с конфиденциальной информацией, используют ресурсоемкие корпоративные приложения или предъявляют повышенные требования к стабильности сервисов. В их числе финансовые организации, промышленные и энергетические предприятия, компании из сфер ритейла и логистики, а также разработчики и операторы цифровых сервисов.

Частное облако можно использовать как самостоятельную инфраструктурную платформу или объединить с публичными облачными сервисами ActiveCloud. В гибридной конфигурации критически важные системы размещаются в изолированной среде, а публичное облако используется для задач, которым требуется быстрое масштабирование или временное увеличение вычислительных ресурсов.

Фиксированный объем выделенных мощностей позволяет заранее рассчитывать затраты на инфраструктуру. При необходимости архитектуру облака можно расширять, добавляя вычислительные ресурсы, системы хранения и другие сервисы в соответствии с ростом нагрузки и развитием ИТ-систем компании.

Стоимость частного облака рассчитывается индивидуально и зависит от конфигурации оборудования, требуемого объема ресурсов, архитектуры хранения данных и дополнительных услуг.