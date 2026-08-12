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Россияне стали чаще совершать онлайн-покупки ночью

Магазин приложений RuStore и «Группа Лента» проанализировали, когда пользователи устанавливают сервисы для покупок и оформляют доставки. Исследование показало, что россияне все чаще откладывают онлайн-заказы на поздний вечер. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

По данным RuStore, за первое полугодие 2026 г. количество ночных скачиваний приложений из категории «Покупки» на платформе выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

«Рост ночных покупок во многом связан с привычным ритмом жизни россиян: в течение дня на спокойный выбор товаров часто просто не остается времени, поэтому пользователи переносят его на вечер и ночь. При этом покупки в целом уже стали одним из базовых сценариев использования смартфона», — отметила главный редактор RuStore Варвара Юмина.

Рост интереса к покупкам в это время подтверждает и статистика «Группы Лента»: 97% ночных доставок пользователи оформляют с 22:00 до 24:00, причем пик приходится на промежуток с 22:00 до 22:59. При этом средний чек поздних заказов практически не отличается от дневного.

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Больше всего заказов приходится на конец недели. Россияне оформляют доставку в основном по субботам. На втором месте — пятница, а на третьем — воскресенье. Чаще всего покупатели добавляют в корзину пакеты и бананы.

Наиболее активно доставкой пользуются жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области. Далее в рейтинге расположились Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Красноярск, Пермь и Краснодар.

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