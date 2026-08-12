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Fplus подтвердила совместимость сервера «Союз» с ОС «Альт Сервер»

Производитель электроники Fplus подтвердил совместимость реестрового двухсокетного сервера «Союз SR-222» на базе процессоров четвертого поколения с 10 и 11 версиями серверной операционной системы (ОС) «Альт Сервер», разработанной компанией «Базальт СПО». Об этом CNews сообщил представитель Fplus.

Соответствующий протокол стороны подписали после завершения тестовых испытаний. Ранее с ОС «Альт Сервер 10» и «Альт Сервер Виртуализации 10» был успешно протестирован сервер Fplus «Спутник 2212» на базе процессоров третьего поколения.

В ходе испытаний инженеры Fplus проверили корректность установки, обновления и загрузки ОС на «Союз SR-222» в различных режимах, а также точность распознавания аппаратной платформы. Для этого операционная система считывала данные об аппаратных компонентах, а полученная конфигурация сверялась с заводской спецификацией. Дополнительно проверялось корректное ведение и сохранение системных журналов.

Отдельно специалисты оценили работу ключевых подсистем сервера, включая процессоры под нагрузкой, а также сетевую, дисковую и видеоподсистемы. Помимо этого, они проверили механизмы управления питанием (ACPI), удаленным администрированием (IPMI) и работу встроенной периферии.

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Сервер «Союз SR-222» предназначен для решения бизнес-задач, требующих больших вычислительных ресурсов, например, интеллектуального анализа данных, облачных вычислений, работы с большими объемами данных (Big Data), искусственным интеллектом, машинного обучения, HPC и других.

«Альт Сервер» – это серверная операционная система для развертывания и поддержки корпоративной ИТ-инфраструктуры предприятий. Она включена в Единый реестр российских программ и ориентирована на организации, которые переходят с иностранных серверных решений.

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