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Контейнеры под управлением, данные под контролем: платформа «Боцман» и СУБД Tantor Postgres подтвердили совместимость

«Группа Астра» сообщает о подтвержденной совместимости платформы контейнеризации «Боцман» и СУБД Tantor Postgres. Соответствующий сертификат подписан генеральными директорами «Платформа Боцман» и «Тантор Лабс» (обе компании входят в «Группу Астра») по итогам совместных тестовых испытаний. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Практическая польза для заказчика складывается из нескольких эффектов. Прикладные системы все чаще проектируются как микросервисные и контейнерные, но их «сердцем» остается реляционная СУБД. Именно стык этих двух слоев традиционно становится источником самых дорогих инцидентов. Подтвержденная совместимость снимает эту неопределенность: команды получают предсказуемое поведение СУБД в контейнерной среде, воспроизводимые сценарии развертывания и обновления, а также единые отраслевые практики обеспечения отказоустойчивости, резервного копирования и мониторинга.

Совместное использование продуктов ускоряет вывод сервисов в эксплуатацию. «Боцман» берет на себя оркестрацию, масштабирование и типовые операционные задачи, а Tantor обеспечивает работу с данными, администрирование и наблюдаемость. В результате инфраструктурные и DevOps-подразделения могут строить внутренние сервисы по модели «база данных по запросу», сокращая время подготовки сред для разработки, тестирования и нагрузочных испытаний с недель до часов и уменьшая долю ручных операций.

Отдельное значение имеет технологическая независимость. Оба продукта — российские, развиваются в рамках единой экосистемы «Группы Астра» и включены в контур отечественных решений. Заказчики могут заменять зарубежную связку «платформа контейнеризации плюс промышленная СУБД» целиком, а не по частям. Это упрощает проектирование целевой архитектуры, снижает совокупную стоимость миграции и делает модель поддержки более прозрачной: спорные вопросы на стыке продуктов решаются внутри экосистемы.

Наконец, сертифицированная совместимость облегчает согласование архитектурных решений внутри организаций. Наличие подтверждающего документа от двух разработчиков — весомый аргумент для служб эксплуатации, информационной безопасности и внутреннего аудита, а также ориентир для интеграторов, тиражирующих типовые решения у своих заказчиков.

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«Контейнеризация меняет подходы к эксплуатации баз данных, но не отменяет требований к их надежности и управляемости. Совместимость с Tantor дает заказчикам готовый сценарий, в котором СУБД работает в контейнерной среде предсказуемо, а платформа обеспечивает масштабирование и отказоустойчивость на уровне промышленных стандартов», — сказал Михаил Кобик, технический директор платформы «Боцман».

«Для нас подтверждение совместимости с «Боцманом» — это не просто технический акт, а возможность предложить рынку зрелый тандем, в котором база данных и среда исполнения изначально спроектированы для совместной работы. Это снижает риски внедрения и позволяет заказчикам сосредоточиться на развитии приложений, а не на решении интеграционных задач», — сказал Алексей Кулаков, директор департамента развития продуктов «Тантор Лабс».

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