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«Атол» представила терминал сбора данных «Атол Smart F20»

Компания «Атол» объявила о начале продаж нового терминала сбора данных «Атол Smart F20». Устройство предназначено для автоматизации процессов в розничной торговле, логистике, складском хозяйстве и на производстве. Новая модель приходит на смену терминалу «Атол Smart.Prime» и реализована на обновлённой аппаратной платформе.

«Атол Smart F20» относится к среднему ценовому сегменту и рассчитан на использование в операциях приёмки и отгрузки товаров, инвентаризации, комплектации заказов и контроля остатков. Терминал оснащён профессиональным модулем двумерного сканирования, физической клавиатурой для ввода данных и защищённым корпусом класса IP66, выдерживающим падения с высоты до 1,5 метра. Устройство работает под управлением операционной системы на базе Android 13 и поддерживает беспроводные интерфейсы Wi-Fi, Bluetooth и 4G, а также навигационный модуль GPS.

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Мария Матвеева, директор бизнес-единицы «Мобильные решения» «Атол», сказала: «Атол Smart F20» закрывает один из ключевых сегментов нашей продуктовой линейки — универсальные терминалы сбора данных для ежедневной работы. Устройство сохраняет востребованный форм-фактор и при этом предлагает современную программную платформу, которая позволяет предприятиям внедрять терминал в существующую ИТ-инфраструктуру без дополнительных доработок».

Устройство сопровождается собственной командой разработки и тестирования программного обеспечения «Атол», а сервисное обслуживание обеспечивается через сеть авторизованных сервисных центров компании.

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