Сервисные маршрутизаторы «Росэла» сертифицированы для защищенных сетей

Сервисные маршрутизаторы серии ISN415 с отечественным процессором и программным обеспечением разработки холдинга «Росэл» прошли сертификацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Документ подтверждает, что оборудование соответствует требованиям по защите информации и допущено к работе в государственных органах и при обработке персональных данных. Об этом CNews сообщили представители «Росэла».

Маршрутизатор выполняет роль диспетчера в компьютерной сети: он принимает пакеты данных и определяет оптимальный маршрут для их доставки получателю. Устройства серий ISN415 представляют собой оборудование уровня доступа для корпоративных сетей. Они обеспечивают подключение к интернету, создание локальной сети, организацию защищенных каналов связи для удаленных сотрудников через VPN, а также поддерживают функционал передачи электропитания по Ethernet кабелю (PoE), например, для IP-камер и систем видеонаблюдения.

Встроенные алгоритмы обработки трафика позволяют классифицировать, фильтровать, приоритезировать, преобразовывать и перемаркировывать данные. На практике это означает, что можно, например, выделить гарантированную полосу под видеоконференцию, не допуская, чтобы фоновый файлообмен замедлял передачу голоса и изображения.

«Сертификат ФСТЭК замыкает контур доверия вокруг линейки ISN415. Теперь это не просто маршрутизатор с российским процессором и софтом, а полностью сертифицированное решение, готовое к развертыванию в защищенных сетях – от ведомственного сегмента до промышленного контура предприятия», – отметил директор по цифровой трансформации холдинга «Росэл» Виталий Александров.

Устройства разработаны НПП «Исток» им. Шокина (входит в холдинг «Росэл»).