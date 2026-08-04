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Сервисные маршрутизаторы — это телекоммуникационное оборудование для сетей уровня доступа корпоративного класса. Аппаратура, разработанная НПП «Исток», предназначена для использования в качестве устройств связи между банкоматами и процессинговым центром по проводной или беспроводной сети благодаря специальным протоколам передачи данных с поддержкой шифрованных туннелей.

Маршрутизаторы имеют уникальный алгоритм обработки трафика передачи данных и встроенный коммутационный процессор. Аппаратура работает на отечественном программном обеспечении и имеет статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП).