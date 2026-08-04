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Ростех Росэлектроника Исток НПП имени Шокина Исток ISN сервисные роутеры/маршрутизаторы

Сервисные маршрутизаторы — это телекоммуникационное оборудование для сетей уровня доступа корпоративного класса. Аппаратура, разработанная НПП «Исток», предназначена для использования в качестве устройств связи между банкоматами и процессинговым центром по проводной или беспроводной сети благодаря специальным протоколам передачи данных с поддержкой шифрованных туннелей.

Маршрутизаторы имеют уникальный алгоритм обработки трафика передачи данных и встроенный коммутационный процессор. Аппаратура работает на отечественном программном обеспечении и имеет статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП).

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.08.2026 Сервисные маршрутизаторы «Росэла» сертифицированы для защищенных сетей 1
11.03.2026 ПО для управления сетевым трафиком от «Росэл» вошло в реестр отечественного софта 1
08.02.2023 Роутеры НПП «Исток» получили статус ТОРП 1
17.10.2022 В России появились защищенные маршрутизаторы на самых первых «Байкалах» 3
07.04.2022 Россияне создали суперзащищенные роутеры на древних процессорах «Байкал» 3

Публикаций - 5, упоминаний - 9

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1269 5
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 71 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3454 3
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