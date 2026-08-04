«Наносемантика» представила корпоративную платформу Quorum

Компания «Наносемантика», российский разработчик решений на основе нейросетей, представила Quorum ‒ новую корпоративную платформу для автоматической транскрибации, протоколирования и анализа встреч. Решение разворачивается в закрытом контуре компании (on-premise), поэтому записи и результаты обработки не покидают корпоративную инфраструктуру.

Большая часть важных решений в компаниях рождается именно на встречах ‒ совещаниях, переговорах, планерках. Но после окончания обсуждения начинается рутинная работа, на которую сотрудники нередко тратят до половины времени, которое заняла сама встреча. При этом часть решений теряется в заметках, а использование облачных сервисов для расшифровки создает дополнительные риски для конфиденциальной информации.

Quorum обрабатывает аудио- и видеозаписи из Zoom, Microsoft Teams, корпоративных ВКС, диктофонов и других источников, превращая их в структурированный архив. Платформа создает транскрипт, краткое содержание встречи, протокол с поручениями и позволяет искать информацию по смыслу или задавать вопросы к архиву на естественном языке. Quorum подходит для протоколирования совещаний и планерок, анализа переговоров и звонков отдела продаж, формирования корпоративной базы знаний и подготовки управленческих сводок.

Quorum автоматически определяет участников разговора, выделяет повестку, решения, задачи и ответственных, а также формирует разные типы сводок ‒ для руководителей, команд или отдельных проектов. Семантический поиск помогает находить нужные обсуждения, даже если запрос не совпадает с формулировками в записи.

Платформа дополняет существующие инструменты видеоконференций и полностью работает на серверах заказчика. Час аудиозаписи обрабатывается примерно за пять минут без передачи данных во внешние сервисы. Точность распознавания речи превышает 95%.

В основе аналитики и чата с архивом ‒ LLM, развёрнутая локально: сводки, задачи и ответы на вопросы формируются без передачи данных вовне. Платформа адаптируется под процессы компании: корпоративный словарь и глоссарий повышают точность распознавания названий продуктов, проектов и терминов; шаблоны протоколов настраиваются под типы встреч и подразделения; по согласованию доступны дообучение моделей, открытый API и интеграции с CRM, ВКС и внутренними системами.

По оценкам «Наносемантики», использование платформы позволяет сократить до 80% времени на подготовку протоколов и отчетов, а точность фиксации задач достигает 95%.

«Мы создали Quorum не просто как инструмент для расшифровки встреч. Наша цель ‒ превратить хаос устных переговоров в структурированный актив компании. Сегодня 80% важнейших решений принимается на встречах, но 50% этой информации теряется. Quorum возвращает бизнесу контроль над коммуникациями, делая каждое обсуждение измеримым и доступным для анализа в любой момент времени», ‒ отметил коммерческий директор «Наносемантики» Дмитрий Шульга. ‒ Мы видим, как быстро сегодня растет спрос на AI-инструменты для повышения эффективности команд. Но многие компании выбирают облачные сервисы, не задумываясь о рисках утечек данных или о том, что их бизнес-процессы уникальны. Quorum закрывает эти пробелы: это первая на российском рынке система транскрибации и интеллектуального поиска, предлагающая действительно глубокую кастомизацию, RAG-чат и семантический поиск в закрытом периметре безопасности».