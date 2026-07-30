Двигатели для БАС и роботов: продукция участника Сколково вошла в реестр Минпромторга

Бесщеточные электродвигатели (BLDC) компании «Моторскай», участника «Сколково», официально включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Решение подтверждает российское происхождение продукции, высокий уровень локализации производства и соответствие требованиям постановления Правительства России № 719. Это открывает двигателям доступ к государственным закупкам и программам импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Электродвигатели пермской компании «Моторскай» применяются в робототехнике, станках с ЧПУ, наземном электротранспорте, а также специализированной продукции.

Компания «Моторскай» вошла в Фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) в 2025 г. В феврале 2026 г. в партнерстве с «Роботех», участником «Сколково», было запущено роботизированное производство бесколлекторных электродвигателей для беспилотных авиационных систем (БАС), тяговых приводов для средств индивидуальной мобильности, а также электродвигателей с осевым магнитным потоком, которые могут использоваться в малой авиации и в тяговом электротранспорте. Проект был реализован за четыре месяца «под ключ», что позволило «Моторскай» в рекордные сроки перейти к серийному выпуску продукции.

«Включение бесщеточных двигателей «Моторскай» в реестр Минпромторга — это не просто формальный допуск к госзакупкам. Это сигнал рынку: в периметре «Сколково» появился полноценный игрок, способный производить высокотехнологичные электродвигатели с полным циклом и ценой ниже импортных аналогов. Индустриальное партнерство участников «Сколково» позволило не только в рекордные сроки развернуть современное роботизированное производство, но стало драйвером создания суверенной компонентной базы для российской робототехники и авиации на годы вперед. По данным Минпромторга России в 2025 г. объем рынка с использованием БАС превысил 26 млрд руб., а в 2026 г. прогнозируется увеличение объема рынка до 32 млрд руб. Также растет спрос на электродвигатели двигатели в робототехнике, станкостроении и производстве электротранспорта. Широкая линейка инструментов «Сколково» по работе с корпоративным запросом позволяет успешно закрывать потребности индустрии в инновационных передовых решениях», — сказал Алексей Паршиков, заместитель председателя правления по работе с партнерами Фонда «Сколково».

Производственный процесс электродвигателей охватывает все этапы: штамповку магнитопровода, литье корпусов, намотку, изоляцию и финальную сборку. Контроль качества встроен в каждую операцию.

Высокая степень автоматизации и полный цикл производства обеспечивают три ключевых преимущества: сквозной контроль качества, операционную гибкость за счет быстрой переналадки под разные типоразмеры и конкурентоспособную себестоимость. По данным «Моторскай», это позволяет компании предлагать отечественные электродвигатели по цене ниже китайских аналогов при сопоставимом качестве. Сейчас предприятие серийно выпускает двигатели мощностью от 100 Вт до 5 кВт.

«Включение наших двигателей в Реестр российской промышленной продукции — закономерный итог работы команды «Моторскай» и подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении. Мы с самого начала ставили перед собой цель создать современное высокотехнологичное производство полного цикла. Сегодня мы можем с уверенностью сказать: российские двигатели не уступают мировым аналогам. Промышленные испытания уже доказали высокое свойство изделий, при этом по цене и срокам поставки мы превосходим импортных конкурентов. В планах — расширение линейки и наращивание объемов производства, чтобы закрывать потребности российского рынка БАС в качественных отечественных компонентах», — сказал директор ООО «Моторскай» Дмитрий Лебедев.