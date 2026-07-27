Треть граждан хранит пароли на бумаге в целях безопасности

Почти каждый четвертый россиянин (23%) завел отдельный номер телефона для регистрации на сайтах и в приложениях, а также банковскую карту для оплаты онлайн-покупок. К таким выводам пришли эксперты ИТ-компании edna по результатам исследования. Об этом CNews сообщили представители edna.

Опрос также показал, что граждане по-разному хранят пароли для входа в аккаунты. Так, 30% записывают их на нецифровые носители, 28% используют менеджеры паролей.

В опросе приняли участие 1190 человек (мужчины и женщины) в возрасте от 18 до 75 лет из крупных городов России. Исследование проведено в июне 2026 г. на онлайн-панели.

Чего опасаются россияне

Больше всего респонденты опасаются, что персональные данные попадут к мошенникам, а те украдут деньги (63%). Поэтому большинство стало внимательнее следить, каким цифровым сервисам предоставляет свои персональные данные. Об этом сообщили 65% опрошенных. Каждый четвертый запрещает мобильным приложениям доступ к геолокации, контактам и камере, а каждый пятый старается реже регистрироваться на новых сервисах. Еще 18% регулярно обновляют ПО, чтобы не было уязвимостей.

Также россиян беспокоит, что злоумышленники смогут взломать их аккаунты в мессенджерах и соцсетях (15%), что придется тратить время и нервы на восстановление доступов (12%) и что украденные данные станут публичными (10%).

Тем не менее большинство опрошенных без проблем вводят на сайтах и в приложениях имя и фамилию (68%), адрес электронной почты (65%) и указывают дату рождения (53%). Оставить номер телефона согласны 40% россиян. Однако есть и те, кто не готов делиться никакой персональной информацией (об этом сообщили 13% респондентов).

Кто должен защищать данные

Россияне считают, что ответственность за защиту персональных данных в первую очередь лежит на бизнесе. Компании должны соблюдать законодательство в части защиты персональных данных (63%) и внедрять надежные технологии авторизации (43%). О личной ответственности пользователей сказали 38% опрошенных. По их мнению, люди должны научиться проверять информацию о ресурсах перед передачей им личной информации.

Способы защиты персональных данных в цифровой среде

По мнению большинства опрошенных (58%), самый эффективный способ — двухфакторная аутентификация. Популярен вход в приложения и на сайты по номеру телефона с подтверждением кода по СМС (35%) и с использованием ID различных экосистем: например VK ID, «Сбер ID» или Mobile ID (28%). Также россияне полагаются на авторизацию через портал госуслуг (13%) и по биометрии (10%) или используют комбинацию нескольких методов (14%).

Помимо этого, респонденты прибегают к различным способам хранения паролей: 30% записывают их на нецифровые носители, 28% используют менеджеры паролей. Более того, почти каждый четвертый россиянин (23%) завел отдельный номер телефона для регистрации на сайтах и в приложениях и банковскую карту для оплаты онлайн-покупок.

«Мы видим, что люди стали более внимательны к собственным данным в сети, в цифровой среде, реже готовы делиться ими с представителями бизнеса. Это подтверждают и результаты исследования: 65% опрошенных граждан сегодня осторожнее обращаются со своими данными, чем раньше. У edna есть собственные личные кабинеты, которыми пользуются корпоративные клиенты. Мы заботимся о безопасности, о защите данных и используем двухфакторную аутентификацию и технологию единого входа для доступа к связанным сервисам», — сказал Александр Дубровин, бизнес-партнер edna Prisma.