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«Кит-системс» защитила сетевой контур от внешних киберугроз

Системный интегратор «Кит-системс» защитил собственный информационный периметр от внешних киберугроз и внедрил инструменты анализа сетевого трафика на базе импортонезависимых ИБ-решений.

При выборе целевого решения команда интегратора протестировала в корпоративной инфраструктуре ряд систем ведущих российских разработчиков. В результате было принято решение о развертывании на технологических площадках «Кит-системс» межсетевых экранов нового поколения Positive Technologies как наиболее полно отвечающие требованиям к функционалу и производительности. Дополнительным аргументом в пользу решений вендора стало наличие собственных компетенций по внедрению и поддержке и сервису PT NGFW.

Инфраструктуру головного офиса «Кит-системс» защищает кластер из двух программно-аппаратных комплексов PT NGFW 1050, обеспечивающий проактивное предотвращение вторжений и мониторинг сетевого трафика. Интеграция с Active Directory позволила настроить детальные политики доступа для разных групп пользователей, усилив защиту периметра сети. Безопасность корпоративного ЦОД и Site-to-Site VPN между площадками обеспечивает высокопроизводительный межсетевой экран PT NGFW 2010. В системе настроены правила межсетевого экранирования, система предотвращения вторжений (IPS), модуль контроля приложений (Application Control), инспекция трафика и другой современный функционал.

«В рамках проекта предполагалось решить сразу несколько задач: повысить отказоустойчивость и технологическую эффективность ИТ-инфраструктуры, усилить защиту сетевого периметра и создать основу дальнейшего развития стратегии ИБ. Выбирая межсетевые экраны для офиса и ЦОД мы опирались на собственный проектный опыт и результаты тестирования ряда российских систем, где решения от Positive Technologies продемонстрировали наилучшее соотношение цены, функционала и производительности, – сказал Евгений Шляпкин, технический директор «Кит-системс». – В результате за счет снижения ИБ-рисков и оперативного управления событиями и инцидентами безопасности была повышена доступность ключевых ИТ-сервисов компании и обеспечена непрерывность ее ключевых бизнес-процессов».

«Мы ценим выбор партнеров, которые видят работу PT NGFW в проектах, и для защиты собственной инфраструктуры выбирают именно наш продукт. Когда системный интегратор с собственной экспертизой в межсетевых экранах доверяет защиту своего периметра именно PT NGFW, это говорит о надежности и качестве решения лучше любых маркетинговых материалов», — отметила руководитель продуктовой практики PT NGFW в Positive Technologies Анна Комша.

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