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«Росатом Инфраструктурные решения» переводит теплосети Орла на цифровое управление

Компания «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом») приступила к внедрению автоматизированной информационной системы собственной разработки «Цифровое теплоснабжение» на объектах теплосетевого комплекса города Орла. Система охватит более 317 км магистральных и квартальных тепловых сетей, а также 60 центральных тепловых пунктов (ЦТП) Орловского филиала «РИР Энерго» (входит в РИР). Решение предназначено для мониторинга, диспетчеризации и аналитики работы теплосетевого комплекса в режиме, близком к реальному времени. В результате филиал получит единый цифровой контур управления распределенной инфраструктурой, что позволит повысить наблюдаемость сети, сократить время выявления отклонений и ускорить реагирование на нештатные ситуации.

В настоящее время выполняется оснащение тепловых пунктов средствами сбора и передачи данных, а также интеграция полевой информации с диспетчерским контуром. На объектах устанавливаются датчики и оборудование телеметрии, после чего данные о ключевых технологических параметрах поступают на диспетчерский пульт. Такой подход уже применяется РИР в других проектах цифровизации теплоснабжения и ЖКХ, где платформа обеспечивает сквозной сбор показаний и контроль параметров теплоснабжения онлайн.

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Важным элементом АИС «Цифровое теплоснабжение» в Орле станет программный комплекс «Инфраструктурная IoT платформа» — отечественное решение РИР, включенное в Единый реестр российского ПО и соответствующее требованиям ФСТЭК России. Платформа обеспечивает сбор телеметрии с распределенных объектов и формирование фактических и расчетных балансов распределения теплоносителя и тепловой энергии от источника до конечного потребителя. Это позволит оперативно выявлять утечки, тепловые потери и узкие места сети, а также анализировать качество теплоснабжения в режиме реального времени.

Система автоматически выявляет отклонения технологических параметров от нормативных значений и направляет уведомления ответственным специалистам. По опыту внедрения «Цифрового теплоснабжения» и «Инфраструктурной IoT платформы» в Воронеже, Липецке, Курчатове и Обнинске, такие решения позволяют автоматизировать до 80% диспетчерских операций, сократить эксплуатационные и энергозатраты, а также снизить вероятность аварийных ситуаций на сетях.

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