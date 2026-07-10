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ИТ-компания РЕЛЭКС создала «цифрового двойника оборудования» для обучения персонала.

Компания «Пигмент», российский производитель продукции тонкого органического синтеза и полимерной химии завершила второй этап проекта по созданию корпоративной системы дистанционного обучения. Работы выполнялись в стратегическом партнёрстве с российской ИТ-компанией РЕЛЭКС. На этом этапе усилия команды были сконцентрированы на разработке мультимедийного учебного пособия, посвящённого технологическому оборудованию предприятия. Об этом CNews сообщили представители РЕЛЭКС.

В рамках завершённого этапа была проведена масштабная работа по реализации визуальных уроков в модуле «Технологическое оборудование». Специалисты создали подробные интерактивные материалы для изучения ключевых узлов производства. Теперь сотрудники предприятия могут наглядно изучить устройство и принципы работы таких сложных систем, как реакторы периодического действия, бункеры для загрузки сырья, комплексы теплообменного оборудования, а также системы улавливания и отгрузки готовой продукции.

Проект реализован с применением современного технологического стека: Java 21, TypeScript, библиотеки React и базы данных PostgreSQL. Платформа совместима с различными версиями операционных систем, поддерживает популярную систему аутентификации Active Directory, обеспечивая высокий уровень безопасности и удобства пользования.

«Завершение второго этапа – это создание мощного инструмента для передачи знаний. Мы не просто оцифровали инструкции, а создали наглядные материалы в базе знаний, которые теперь позволяют сотруднику «прожить» процесс обслуживания оборудования виртуально. Это напрямую влияет на культуру безопасности и профессионализм специалистов, – сказал руководитель Дирекции заказной разработки ИТ-компании РЕЛЭКС Сергей Литовченко.

Особое внимание при создании модуля было уделено технической точности и глубине проработки материалов. Каждый элемент 3D-моделей и каждая строчка кода должны были безупречно работать вместе, чтобы создать единый и интуитивно понятный интерфейс для пользователя. Эта задача потребовала тесного взаимодействия специалистов предприятия и разработчиков для переноса сложнейших производственных процессов в цифровой формат без потери критически важных деталей.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«Ключевая задача разработки модуля – сделать сложное простым. Ведь интеграция подробных визуализаций для всех основных систем цеха даёт инженерам и операторам единое информационное поле. Кроме этого мы применили современный технологический стек, который позволил обеспечить высокую производительность и безопасность платформы, а это как известно закладывает фундамент для её дальнейшего развития и масштабирования, а так же быстрого ввода в строй новых сотрудников», – сказал технический директор ИТ-компании РЕЛЭКС Максим Ефремов.

Следующим шагом проекта станет разработка иных важных модулей учебного пособия, охватывающих другие аспекты производственной деятельности компании «Пигмент», а успешное завершение данного этапа подтверждает высокий потенциал российских ИТ-компаний в решении сложных промышленных задач. РЕЛЭКС продолжит развивать новые отечественные ИТ и цифровые продукты, которые имеют стратегическое значение для государственного сектора и промышленности России.

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