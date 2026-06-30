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«Яндекс Браузер» научился сохранять оригинальные голоса и интонации при переводе видео еще с семи языков

Пользователи «Яндекс Браузера» теперь могут смотреть больше иностранных видео с переводом живыми голосами на русский язык. «Браузер» научился переводить оригинальные голоса и интонации героев видео с итальянского, испанского, французского, китайского, японского, корейского и немецкого. Раньше такой перевод был доступен только для англоязычных видео, а теперь пользователи смогут смотреть больше иностранных роликов, переведенных так, словно их герои владеют русским языком. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Ежемесячно переводом видео от «Яндекс Браузера» пользуются около 1,7 млн человек. Около миллиона из них выбирают озвучку живыми голосами. Благодаря поддержке семи новых языков пользователи могут получать более яркие впечатления от просмотра видео и одними из первых узнавать главные новости. Например, они смогут послушать интервью футболистов и тренеров иностранных сборных с чемпионата мира, одними из первых посмотреть китайские обзоры новых гаджетов или познакомиться с рецептами итальянских и французских шеф-поваров.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Перевод с сохранением оригинальных голосов и интонаций выполняет нейросетевая модель, которую обучили на сотнях тысяч часов устной речи. Для создания перевода модель анализирует оригинальную аудиодорожку, определяет тембр, ритм и особенности речи человека, а затем воспроизводит их в русскоязычной озвучке. Благодаря этому перевод звучит ближе к оригиналу и помогает лучше воспринимать эмоциональную составляющую контента.

Озвучка живыми голосами доступна при просмотре видео в «Яндекс Браузере». Она работает на YouTube, в «Поиске Яндекса», на «VK Видео», «Дзене» и Rutube. Перевод можно выбрать на медиапанели, которая появляется при просмотре видео в «Браузере».

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