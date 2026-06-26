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Якутская молодежь смотрит триллеры, читает Дюма и слушает поп-музыку

Холдинг «ON Медиа», входящий в группу компаний МТС, провел исследование ко Дню молодежи и выяснил, какому контенту на их платформах отдают предпочтение якутские пользователи от 18 до 35 лет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самым популярным сериалом среди якутских пользователей онлайн-кинотеатра «Кион» у молодежи стал детективный триллер «Отпечатки» (18+) с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым. На втором месте – экранизация фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип четности» с Денисом Шведовым, Екатериной Волковой и Филиппом Янковским под названием «Резервация» (18+). Замыкает тройку лидеров сериал «Бар «Один звонок» (18+) режиссера Сергея Филатова с Данилой Козловским в главной роли. В топ-5 также вошли криминальная драма режиссера Сарика Андреасяна про серого кардинала элитной индустрии знакомств Александра Шмидта «Жизнь по вызову» и остросюжетный детектив «Черное солнце» (18+) с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым.

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Среди пользователей «Кион Строки» в Якутии на первом месте в онлайн-библиотеке расположился приключенческий роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Вторым по популярности среди якутской молодежи стал фантастический роман «Ватага. Атаман», который является частью цикла Андрея Поснякова и Александра Прозорова, написанного в жанре попаданческой и альтернативно-исторической литературы. Бестселлер «Железное пламя» в жанре романтического фэнтези от американской писательницы Ребекки Яррос заняло третье место среди любимых произведений молодой аудитории книжного сервиса в Якутии.

По данным МТС, наиболее востребованными музыкальными жанрами у молодежи Якутии стала популярная танцевальная музыка. Лидером в «Кион Музыке» за первое полугодие 2026 г. стал трек «Худи» в исполнении трио – Джигана, Artik & Asti и Niletto. На втором месте композиция «Сыпь, гармоника!» от СДП, на третьем – дуэт Sabi и Mia Boyka «Базовый минимум».

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