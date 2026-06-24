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Александр Панченко назначен директором по развитию онлайн-кинотеатра «КИОН»

В холдинге «ON Медиа» назначен директор по развитию онлайн-кинотеатра «КИОН». Александр Панченко будет отвечать за стратегическое развитие онлайн-кинотеатра как контентной экосистемы, развитие зрительского опыта и усиление позиций «КИОН» как одного из ключевых экосистемных игроков на рынке цифровых развлечений. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Александр имеет более 12 лет опыта в стратегическом развитии, маркетинге и электронной коммерции. Он работал с технологическими платформами, маркетплейсами, финтехом и digital-продуктами, занимаясь развитием бизнеса, монетизацией, пользовательским опытом, управлением P&L и запуском новых направлений.

До прихода в «КИОН» Александр занимал должность директора по стратегическому росту и монетизации в VK Games — платформы для игр и онлайн-приложений. В компании он отвечал за развитие бизнеса, монетизацию, стратегические проекты и выход на новые рынки. Александр создал новый бизнес-юнит, объединив несколько команд в единую структуру, развивал дополнительные источники выручки и работал над повышением эффективности существующих бизнес-моделей.

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МТС

Ранее Александр руководил направлениями стратегического развития и маркетинга в Umico Market, SeverX, SaveTime и CloudPayments (Тинькофф), где занимался развитием digital-продуктов, перестройкой маркетинговых стратегий, ростом пользовательских метрик, развитием программ лояльности и внедрением data-driven подходов. В разные годы он также отвечал за запуск новых бизнес-направлений, развитие продуктовых команд и повышение эффективности маркетинга.

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Алексей Иванов, генеральный директор кластера «КИОН»: «Для онлайн-кинотеатра сегодня важно не только то, какой контент он предлагает зрителю, но и то, как пользователь находит этот контент, возвращается к нему и взаимодействует с платформой. У Александра сильная экспертиза в развитии digital-продуктов на конкурентных рынках, где важны скорость изменений, работа с аудиторией и глубокое понимание пользовательского поведения. Для “КИОН” его опыт будет особенно важен в развитии платформы как экосистемного сервиса и усилении ее позиций на рынке цифровых развлечений».

Александр Панченко, директор по развитию онлайн-кинотеатра «КИОН»: «За последние годы я много работал с digital-продуктами, где рост складывается из последовательной работы с пользовательским путем: как человек приходит в сервис, что помогает ему быстро найти нужный контент, почему он возвращается снова. В “КИОН” для меня особенно интересно соединить эту продуктовую логику с сильным контентом. Онлайн-кинотеатр уже живет внутри большой экосистемы развлечений — с книгами, музыкой, рекомендациями, разными сценариями потребления. Моя задача — развивать эти связи так, чтобы зрителю было проще находить свой контент, чаще возвращаться на сервис и чувствовать, что платформа понимает его интересы».

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