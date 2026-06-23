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Студенты из Санкт-Петербурга создадут первый российский спутник-биолабораторию для исследования повреждений ДНК

Санкт-Петербургский университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича приступил к созданию малого космического аппарата «Биосенсор-1» — автономной бортовой лаборатории для исследования устойчивости молекул ДНК в условиях реального космического полета. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для космоса» (Минобрнауки России) и получил грантовую поддержку в размере 26,4 млн руб. Об этом CNews сообщили представители СПбГУТ.

«Биосенсор-1» создается на базе универсальной платформы формата CubeSat 3U, предоставленной индустриальным партнером проекта компанией «Геоскан».

Основной элемент аппарата — герметичный биологический модуль барабанного типа, в котором размещены 26 кварцевых ампул с гидрогелем, содержащим синтетические фрагменты ДНК. Ампулы снабжены флюоресцентными метками, позволяющими регистрировать разрывы молекулярных цепей. Аппарат способен в автоматическом режиме проводить циклический анализ состояния биологических образцов непосредственно на орбите.

Проект решает задачу для пилотируемых программ на другие планеты Солнечной системы. В космосе (особенно за пределами земной защиты) на ДНК сильно влияют радиация и микрогравитация. Ученые хотят понять, как именно разрушаются клетки и насколько эффективно они восстанавливаются. Это нужно, чтобы защитить будущих космонавтов во время долгих полетов. Современные наземные эксперименты не позволяют полностью воспроизвести комплексное воздействие микрогравитации и ионизирующего излучения. Получение экспериментальных данных непосредственно на низкой околоземной орбите позволит сформировать научную основу для разработки средств радиационной защиты и систем биомониторинга экипажей.

Параллельно с биологическими исследованиями «Биосенсор-1» станет экспериментальной платформой для тестирования устойчивости ДНК-носителей цифровой информации — направления, которое рассматривается как перспективная технология сверхдолговременного хранения данных.

Техническая новизна проекта заключается в интеграции в единый малый космический аппарат комплекса биологических, оптических и бортовых инженерных решений отечественного производства.

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Еще одна важнейшая особенность проекта — вовлечение студентов в полный цикл создания космической техники: разработку конструкторской документации, сборку, проведение механических, термовакуумных и радиотехнических испытаний. По итогам реализации проекта не менее 30 студентов и аспирантов станут его соавторами.

Проректор по научной работе СПбГУТ Алексей Рабин: «Реализация таких проектов позволяет университету наращивать научно-технический потенциал, привлекать молодежь к решению реальных инженерных задач и формировать кадровый резерв для предприятий ракетно-космической отрасли. Применение отечественных решений — наш принципиальный выбор, обеспечивающий вклад в достижение технологической независимости страны».

Завершение разработки летного образца «Биосенсор-1» и его подготовка к передаче оператору запуска запланированы на конец 2026 г.


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