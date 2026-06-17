Следующая станция — Astra Linux: пассажирская автоматика московского метро переходит на российскую ОС

ГУП «Московский метрополитен» активно переводит платежное оборудование для пассажиров на ОС Astra Linux от «Группы Астра». Проект импортозамещения рассчитан на несколько лет и охватывает десятки тысяч устройств, включая автоматы по продаже билетов, информационные терминалы и кассовые аппараты. Переход на российские цифровые решения направлен на обеспечение бесперебойной работы транспортной инфраструктуры и достижение технологической независимости от зарубежных поставщиков. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Московский метрополитен осуществляет масштабный перевод платежного оборудования для пассажиров на отечественную платформу Astra Linux от «Группы Астра». Первый этап проекта завершен.

Московский метрополитен — это критически важная инфраструктура. Многочисленное оборудование и системы функционируют круглосуточно. В таких условиях к операционной среде предъявляются повышенные требования: высокая стабильность, совместимость с критически важным прикладным ПО — в частности, с билетной системой Москвы, — а также возможность оперативного обслуживания и замены компонентов вне зависимости от зарубежных поставок. Не менее важен гарантированный доступ к вендорской технической поддержке, который в текущих условиях обеспечивают только российские разработчики.

С учетом перечисленных факторов специалисты ГУП «Московский метрополитен» провели комплексный анализ представленных на рынке решений и выбрали ОС Astra Linux как платформу, в наибольшей степени отвечающую требованиям надежности, безопасности, функциональности и производительности. Проект рассчитан на три года и предполагает переход более 6 тыс. платежных устройств предприятия.

В рамках первого этапа в 2025 г. поставлены лицензии на платформу в трех редакциях: Astra Linux Desktop, Server и Embedded — специализированной редакции для автоматов по продаже билетов, информационных терминалов и турникетов. Параллельно в сотрудничестве с производителями оборудования реализуется отдельные контракты, предусматривающие выпуск новых устройств с предустановленной ОС Astra Linux Embedded.

«Мы высоко ценим доверие наших заказчиков, осознаем ответственность, связанную с реализацией проекта такого масштаба, и уверены в его успехе. ОС Astra Linux уже несколько лет применяется организациями из самых разных отраслей — от учреждений культуры до объектов КИИ — и обеспечивает безотказную работу ИТ-инфраструктуры, высокий уровень информационной безопасности и производительности. Наши эксперты готовы оказать коллегам из Московского метрополитена всестороннее содействие как в ходе миграции, так и на этапе промышленной эксплуатации. В частности, мы уже адаптировали программное обеспечение под оборудование и информационные системы заказчика, и при необходимости наша команда разработки всегда готова к дальнейшему взаимодействию», — сказал Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра».

«Обеспечение безопасности пассажиров и стабильной работы городского транспорта — ключевые задачи, которые поставил перед нами мэр Москвы Сергей Собянин. В этом нам помогают ведущие российские технологические компании. Мы уже не первый год успешно переходим на решения отечественного производства, чтобы транспортная ИТ-инфраструктура стала полностью независимой от внешних факторов. Следующий этап — интеграция отечественной операционной системы в работу турникетов. В ближайшие 3 года переведем на нее все турникеты московского метро. Это позволит сделать билетную систему столицы еще более надежной и безопасной для пассажиров», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.