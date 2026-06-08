Подтверждена совместимость СУБД FTData с семейством решений Xsquare

Компания «Современные системы» подтвердила совместимость своей СУБД FTData с семейством продуктов Xsquare – PGHS, XRAD, Xreports и XDAC, разработанными компанией «Хи-Квадрат». Реализация совместимости позволит предложить заказчикам комплексные решения для построения импортонезависимых, производительных и масштабируемых ИТ-систем. Об этом CNews сообщили представители «Хи-Квадрат».

Продуктовая линейка Xsquare включает четыре компонента для построения сложных бизнес-систем: сервер приложений PGHS для работы корпоративных систем и наращивания нагрузки, среду разработки XRAD для быстрого программирования с минимальными затратами, сервер отчетов Xreports для подготовки документов и печатных форм в разных форматах, а также автономный REST API сервер XDAC для доступа к данным.

СУБД FTData — объектно-реляционная система управления базами данных, основанная на свободно распространяемой версии СУБД PostgreSQL. FTData является альтернативой для замены зарубежных СУБД – поддерживает стандартную функциональность PostgreSQL и содержит дополнительно разработанный функционал, совместима с ключевым ОС и прикладными системами из Реестра российского ПО.

«Развитие совместимости с отечественными решениями – задача, которая находится в фокусе нашего внимания, поскольку ни один продукт не существует и не используется сам по себе, в отрыве от других. Мы стремимся к тому, чтобы наши решения корректно работали в связке с другими, а бизнесу не приходилось тратить ресурсы на дополнительную настройку систем. FTData обеспечивает фундамент для работы с данными, а мы предоставляем инструменты, чтобы быстро строить рабочие приложения и сервисы поверх этих данных. И все это – без больших команд разработки, с предсказуемыми сроками и меньшими затратами», – отметил технический директор «Хи-Квадрат» Константин Ващенков.

«Продукты «Хи-Квадрат» и СУБД FTData близки по философии. Оба продукта реализованы с учетом готовности к требованиям высокой производительности и простому замещению решений зарубежных вендоров, покинувших рынок РФ. Считаю, что применение продуктов «Хи-Квадрат» и СУБД FTData позволит заказчикам безболезненно перейти к применению отечественных продуктов», – сказал региональный директор компании «Современные системы» Андрей Макаров.