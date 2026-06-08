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Для ключевых медцентров Барнаула «МегаФон» ускорил интернет

Абоненты «МегаФона» в Ленинском районе Барнаула получили стабильный мобильный интернет скоростью до 120 Мбит/с. Инженеры оператора установили телеком-оборудование, которое позволило увеличить скорость передачи данных и емкость сети, на территории, где сосредоточены важные городские объекты здравоохранения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты компании задействовали оборудование, работающее в среднечастотных и высокочастотных диапазонах LTE. Это позволило расширить емкость сети для того, чтобы еще больше пользователей смогли подключаться к интернету одновременно без потери скорости. Сигнал базовой станции покрывает территорию, где расположены перинатальный центр, учреждения охраны материнства и детства. Для таких локаций стабильная связь критически важна, ведь сотрудникам, пациентам и родителям необходимо постоянно быть в контакте.

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В зону уверенного покрытия 4G также вошли микрорайон Докучаево, где проживает около 20 тысяч человек и улица Попова — крупная транспортная артерия города. Теперь абонентам стало удобнее пользоваться привычными сервисами, за считанные секунды выгружать «тяжелые» файлы, совершать видеозвонки без задержек и обмениваться информацией в мессенджерах.

«Запуск телеком-оборудования на улице Гущина полностью закрывает потребность абонентов в надежной и качественной мобильной связи. Статистика по новой базовой станции показывает, что с момента запуска пользователи успели сгенерировать объем трафика, сопоставимый с прослушиванием почти 9,5 млн музыкальных треков. Поэтому мы непрерывно создаем бесшовный цифровой комфорт для наших абонентов во всех локациях, где горожане проводят свое время: в дороге, на отдыхе в парке, дома или на работе», — отметила директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

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