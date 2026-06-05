«Группа Астра» и «ИТ-Экспертиза» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве

«Группа Астра» и «ИТ-Экспертиза» подписали меморандум о стратегическом взаимодействии. Документ направлен на развитие сотрудничества в области отечественных программно-аппаратных комплексов, машин баз данных и облачных решений для государственных и корпоративных информационных систем. Об этом CNews сообщили представители ГК «ИТ-Экспертиза».

В рамках соглашения стороны намерены совместно развивать и тестировать программно-аппаратные комплексы (ПАК), облачные технологии и инфраструктурные решения для работы в условиях высоких нагрузок. Также компании планируют реализовывать совместные проекты в сфере цифровых технологий, обмениваться технологической и методологической экспертизой, участвовать в профильных отраслевых мероприятиях и проводить совместные маркетинговые активности.

Подписание меморандума стало продолжением системной работы российских ИТ-компаний по развитию импортонезависимой технологической инфраструктуры. Ранее компании «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») и ИТ-Экспертиза успешно провели тестирование отечественной машины баз данных (МБД) Tantor XData 2B на базе российского серверного процессора Baikal-S.

В ходе тестирования была подтверждена корректная работа СУБД Tantor Postgres в составе МБД на архитектуре ARM при выполнении ресурсоемких сценариев. Испытания включали проверку работы базы данных под высокой нагрузкой, оценку производительности при обработке транзакций и устойчивости системы при длительной эксплуатации.

По итогам испытаний участники проекта подтвердили стабильность работы комплекса, отказоустойчивость решений и готовность платформы к использованию в корпоративных и государственных ИТ-инфраструктурах, включая критически важные информационные системы.

«Развитие партнерства между российскими разработчиками программного обеспечения и инфраструктурных решений позволяет формировать полноценную технологическую экосистему для заказчиков, ориентированных на импортонезависимую ИТ-инфраструктуру, способную выполнять актуальны бизнес-задачи. Совместная работа с партнерами дает возможность создавать и внедрять комплексные решения, отвечающие самым высоким требованиям крупных корпоративных и государственных заказчиков и способствовать созданию национальных ИТ-стандартов», — отметил генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев.

«Мы много лет занимается тем, что умеем лучше всего – помогаем крупнейшим компаниям России решать сложные технологические задачи при развертывании программно-аппаратных систем, операционных систем и СУБД. Причем делаем это так, чтобы конечные пользователи переходили на отечественные решения «плавно» и «бесшовно» – сохраняем и улучшаем быстродействие информационных систем, обеспечиваем их качественную и безотказную работу. Мы уверены, что современные российские технологии, разработанные Группой Астра, лидером отечественного ИТ-рынка, сейчас уже зачастую опережают западные аналоги. А экосистема решений, выстроенная Группой – полностью закрывает основные потребности современных ИТ-ландшафтов. Благодаря экспертизе нашей команды, Группа Астра получит максимально быструю и точную обратную связь, плюс ценнейший полевой опыт с переднего края внедрений – что в итоге позволит качественно сосредоточить векторы развития их систем в действительно нужных направлениях. А значит отечественные компании получат современные ИТ-решения для реализации своих самых амбициозных стремлений», – сказал Вячеслав Савлюк, генеральный директор компании «ИТ-Экспертиза».

Стороны подчеркнули, что партнерство будет способствовать развитию отечественного ИТ-рынка, укреплению технологического суверенитета и расширению практики внедрения российских решений в ключевых отраслях экономики.