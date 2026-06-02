ИТМО и AIRI открыли лаборатории для разработки умных ассистентов и ускоренного поиска новых лекарств и материалов

Университет ИТМО и институт AIRI открыли две совместные лаборатории в области искусственного интеллекта. В первой ученые сосредоточатся на предсказании поведения сложных молекулярных систем, во второй — на разработке самообучающихся виртуальных агентов, способных работать в команде. Результаты исследований помогут ускорить создание новых лекарств и материалов, повысить эффективность бизнес-процессов и автоматизировать часть рутинной научной работы.

Новые лаборатории стали частью стратегического партнерства ИТМО и AIRI. Команды получат доступ к общей инфраструктуре, включая современные вычислительные мощности, экспертизу в области больших языковых моделей и возможность привлекать к проектам студентов и аспирантов ведущих российских вузов.

«Будущее искусственного интеллекта создается там, где сильная наука сочетается с подготовкой нового поколения исследователей. Поэтому ИТМО последовательно развивает партнерства с ведущими центрами компетенций в этой области. Открытие сразу двух лабораторий с AIRI — важный шаг в реализации этой стратегии и новые возможности для наших студентов и ученых», — сказал Александр Бухановский, д.т.н., руководитель Института ИИ ИТМО.

В лаборатории цифрового дизайна и моделирования макро- и супрамолекулярных комплексов будут разрабатывать ИИ-модели, способные предсказывать поведение молекул в составе сложных систем: сокристаллов, биомолекулярных комплексов и новых материалов. Новые ИИ-модели позволят заранее оценивать свойства соединений и выбирать наиболее перспективные варианты еще до проведения дорогостоящих лабораторных экспериментов. Это существенно ускорит поиск лекарственных форм, молекулярных комплексов и материалов с заданными характеристиками.

Среди первых проектов лаборатории — масштабный бенчмарк для моделирования взаимодействий аптамеров и белков, а также база данных по совместной кристаллизации. В дальнейшем эти инструменты планируется объединить в единую платформу для полного цикла молекулярного дизайна — от поиска идеи до получения готового решения.

«Создание совместных лабораторий позволит объединить экспертизу в области ИИ, исследовательский опыт нашего института и академическую школу ИТМО, как одного из самых передовых вузов страны, чтобы ускорить разработку новых материалов и лекарств, а также вывести интеллектуальных ассистентов на качественно новый уровень», — отметил Иван Оселедец, д.ф.-м.н., профессор РАН, генеральный директор института AIRI.

В лаборатории «Мультиагентный интеллект и адаптивные системы» будут разрабатывать умные мультиагентные ИИ-системы. Такие агенты могут самостоятельно искать и анализировать информацию, распределять задачи между агентами, принимать согласованные решения и адаптироваться к изменениям среды, работая как единая исследовательская команда. ИИ-системы найдут применение в бизнесе и науке — они смогут вести деловую переписку, автоматизировать рутинные задачи и выступать в роли научного консультанта.

Ученые будут работать сразу в нескольких направлениях умных ИИ-систем и разработают мультимодальные системы для контекстного поиска, методы кооперации и адаптации виртуальных помощников, эволюционную оптимизацию ответов, генерацию научных знаний — от обзора литературы до рецензирования. Особое внимание уделят созданию агента-рецензента, который сможет не только проверять факты, но и оценивать логику, новизну и корректность научных выводов.

В состав команд обеих лабораторий вошли ведущие исследователи ИТМО и AIRI, а также студенты и аспиранты.