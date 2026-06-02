Разделы

Искусственный интеллект
|

ИТМО и AIRI открыли лаборатории для разработки умных ассистентов и ускоренного поиска новых лекарств и материалов

Университет ИТМО и институт AIRI открыли две совместные лаборатории в области искусственного интеллекта. В первой ученые сосредоточатся на предсказании поведения сложных молекулярных систем, во второй — на разработке самообучающихся виртуальных агентов, способных работать в команде. Результаты исследований помогут ускорить создание новых лекарств и материалов, повысить эффективность бизнес-процессов и автоматизировать часть рутинной научной работы.

Новые лаборатории стали частью стратегического партнерства ИТМО и AIRI. Команды получат доступ к общей инфраструктуре, включая современные вычислительные мощности, экспертизу в области больших языковых моделей и возможность привлекать к проектам студентов и аспирантов ведущих российских вузов.

«Будущее искусственного интеллекта создается там, где сильная наука сочетается с подготовкой нового поколения исследователей. Поэтому ИТМО последовательно развивает партнерства с ведущими центрами компетенций в этой области. Открытие сразу двух лабораторий с AIRI — важный шаг в реализации этой стратегии и новые возможности для наших студентов и ученых», — сказал Александр Бухановский, д.т.н., руководитель Института ИИ ИТМО.

В лаборатории цифрового дизайна и моделирования макро- и супрамолекулярных комплексов будут разрабатывать ИИ-модели, способные предсказывать поведение молекул в составе сложных систем: сокристаллов, биомолекулярных комплексов и новых материалов. Новые ИИ-модели позволят заранее оценивать свойства соединений и выбирать наиболее перспективные варианты еще до проведения дорогостоящих лабораторных экспериментов. Это существенно ускорит поиск лекарственных форм, молекулярных комплексов и материалов с заданными характеристиками.

Среди первых проектов лаборатории — масштабный бенчмарк для моделирования взаимодействий аптамеров и белков, а также база данных по совместной кристаллизации. В дальнейшем эти инструменты планируется объединить в единую платформу для полного цикла молекулярного дизайна — от поиска идеи до получения готового решения.

«Создание совместных лабораторий позволит объединить экспертизу в области ИИ, исследовательский опыт нашего института и академическую школу ИТМО, как одного из самых передовых вузов страны, чтобы ускорить разработку новых материалов и лекарств, а также вывести интеллектуальных ассистентов на качественно новый уровень», — отметил Иван Оселедец, д.ф.-м.н., профессор РАН, генеральный директор института AIRI.

В лаборатории «Мультиагентный интеллект и адаптивные системы» будут разрабатывать умные мультиагентные ИИ-системы. Такие агенты могут самостоятельно искать и анализировать информацию, распределять задачи между агентами, принимать согласованные решения и адаптироваться к изменениям среды, работая как единая исследовательская команда. ИИ-системы найдут применение в бизнесе и науке — они смогут вести деловую переписку, автоматизировать рутинные задачи и выступать в роли научного консультанта.

Ученые будут работать сразу в нескольких направлениях умных ИИ-систем и разработают мультимодальные системы для контекстного поиска, методы кооперации и адаптации виртуальных помощников, эволюционную оптимизацию ответов, генерацию научных знаний — от обзора литературы до рецензирования. Особое внимание уделят созданию агента-рецензента, который сможет не только проверять факты, но и оценивать логику, новизну и корректность научных выводов.

В состав команд обеих лабораторий вошли ведущие исследователи ИТМО и AIRI, а также студенты и аспиранты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах

Жадность Microsoft зашкалила. За доступ к ИИ-помощнику программистов обдирают до нитки по новой системе оплаты

Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов

Практическая польза нейросетей для миллионов россиян. В гигантском интернет-магазине появилось ИИ-сравнение товаров

CNews Analytics впервые опубликовал карту «Российская электроника»

Госсектор увеличил закупки СХД на 75%

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290