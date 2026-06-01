Разделы

Телеком Цифровизация Бизнес-приложения
|

«МТС Линк» запустил перевод субтитров на татарский язык на онлайн-встречах

МТС объявила о запуске функции автоматического перевода с русского и английского языков на татарский в режиме реального времени в формате субтитров на платформе «МТС Линк». Татарский язык — первый среди национальных языков народов России, перевод на который стал доступен на платформе. Инструмент работает на базе российских технологий.

Искусственный интеллект распознает речь спикеров и отображает субтитры в нижней части окна онлайн-мероприятия. Чтобы включить перевод, пользователю достаточно выбрать татарский язык из предложенного списка. Опция доступна корпоративным пользователям «МТС Линк» по запросу к менеджеру или в техническую поддержку.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

«В прошедшем году жители республики провели на «МТС Линк» около 80 тыс. онлайн-встреч и вебинаров – по этому показателю Татарстан стал лидером в списке российских регионов без учета столичных Москвы и Санкт-Петербурга. Активнее остальных платформой для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы пользовались организации из сферы бизнеса и образования, государственные учреждения, а также ИТ компании. Один из востребованных сценариев у пользователей — возможность общаться на родном языке. С учетом того, что на татарском говорят несколько миллионов жителей страны, мы добавили перевод, чтобы участники онлайн-мероприятий могли использовать в коммуникациях и свой родной татарский язык. При этом синхронный перевод с наиболее распространенных языков может быть полезен не только на рабочих совещаниях, но и на всероссийских и международных форумах и конференциях, которые регулярно принимает у себя республика», — отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Функция субтитров появилась в «МТС Линк» в III квартале 2025 г. Основная задача — сделать деловое общение и обучение доступнее для тех, кому сложно воспринимать речь на слух, в том числе для слабослышащих сотрудников. В I квартале 2026 г. «МТС Линк» расширил функциональность субтитров: пользователям стал доступен их перевод на 18 языков в режиме реального времени. Это упростило участие во встречах, конференциях и обучении для разноязычной аудитории.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Информсистемы госорганов защитят криптографией

CNews Analytics впервые опубликовал карту «Российская электроника»

США создадут «армейский Amazon» для продажи БПЛА своим союзникам

Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах

Госдума борется с мошенниками: Россиянам разрешили иметь 20 банковских карт и устанавливать самозапрет на звонки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290