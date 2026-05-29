Исследование «Ситилинка»: производительность и надежность остаются главными критериями выбора ноутбука

Российский ритейлер «Ситилинк» представил результаты исследования поведения пользователей при выборе ноутбуков. В опросе приняли участие более 1,2 тыс. респондентов из разных регионов России. Среди опрошенных преобладали мужчины (94%) в возрасте от 35 до 54 лет (70%).

Исследование показало высокий уровень осведомленности пользователей о рынке ноутбуков: большинство респондентов хорошо ориентируются в брендах и без труда называют сразу несколько производителей. В число наиболее узнаваемых вошли Asus, Acer, MSI, Huawei и iRU.

При покупке ноутбуков респонденты чаще обращались к устройствам зарубежных компаний: Asus (45%), Acer (29,6%), MSI (25%), Xiaomi (24,9%), Huawei (23,8%) и HONOR (17,2%). Среди отечественных брендов по покупкам лидируют DIGMA/DIGMA PRO (12,7%) и iRU (6,6%).

Большинство опрошенных рассматривают ноутбуки для универсального использования (42%) или работы (41%). Для домашних задач, включая веб-серфинг и просмотр фильмов, ноутбуки выбирают лишь 8% пользователей. Игровые модели интересуют около 3% аудитории, еще реже техника приобретается для учебы (2,8%) или в подарок (1,5%).

Чаще всего ноутбуки приобретают для личного использования (54,6%). Более четверти респондентов (28,6%) подбирают технику для компании или подразделения в рамках своей профессиональной деятельности. Еще 16,8% покупают устройства для близких.

При этом критерии выбора во многом совпадают как у частных пользователей, так и у специалистов, отвечающих за оснащение компаний. Главными факторами остаются технические характеристики и производительность (92,9% в обеих группах), надежность и срок службы (55,2% в B2C и 60,6% в B2B), а также стоимость устройства (47,8% и 47,6% соответственно). Программное обеспечение, удобство использования, рекомендации и отзывы, а также имиджевые характеристики — например, бренд и маркетинговое позиционирование — оказываются значимыми менее чем для 20% респондентов. Таким образом, пользователи в первую очередь выбирают устройства, которые помогают эффективно решать их задачи, а не ориентируются на имя бренда.

При этом на этапе финального решения негативный пользовательский опыт становится сильным стоп-фактором. Среди причин, способных остановить пользователя от покупки даже подходящей по характеристикам модели, на первом месте — негативные отзывы и низкий рейтинг (73%). Далее следуют неизвестность бренда (51,9%) и неоправданно высокая цена (19,6%). От покупки также удерживают сомнения в надежности: 15,6% респондентов настораживает недостаток информации о гарантии, а 10,6% — опасения, связанные с наличием запчастей и сервисной поддержкой. Внешний вид и подозрительно низкая цена устройства отталкивают от покупки 9,7% и 9,5% респондентов соответственно.

«Российские бренды сегодня конкурируют уже не только ценой. Для пользователей становятся важны надежность, наличие сервисной поддержки и уверенность в том, что устройство можно будет комфортно использовать в течение нескольких лет. Мы видим, что доверие к отечественным производителям постепенно растет, особенно там, где важны надежность и понятный пользовательский опыт», — отметил Алексей Петрыкин, руководитель отдела закупок iRU.

«Сегодня покупатель подходит к выбору ноутбука максимально рационально: он знает рынок, сравнивает варианты и принимает решение, исходя из задач и бюджета. Узнаваемость бренда остается важной, но чаще работает как точка входа, а не решающий фактор. В итоге выигрывают устройства, которые предлагают понятную ценность — по производительности, надежности и цене», — сказал Андрей Монаенков, руководитель отдела закупок Digma.