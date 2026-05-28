Для СУБД «Ред База Данных» реализована Low Code-система

Отечественная СУБД «Ред База Данных» получила платформу для быстрой разработки приложений и сложных бизнес-систем с минимальными затратами на программирование на базе решения Xsquare от компании «Хи-Квадрат». Об этом CNews сообщили представители «Хи-Квадрат».

Работа по обеспечению поддержки СУБД «Ред База Данных» началась несколько лет назад и велась постепенно. На первом этапе компания обеспечила доступ к данным «Ред База Данных» через автономный REST API сервер XDAC (Xsquare-DAC).

Затем «Хи-Квадрат» решила задачу высокопроизводительного взаимодействия платформы с СУБД на уровне ядра. Теперь разработчики могут создавать корпоративные приложения поверх российского продукта.

При этом ключевая сложность любых проектов по миграции корпоративных систем с Oracle на «Ред База Данных» связана с тем, что в крупных компаниях за десятилетия работы накопилась значительная бизнес-логика на стороне СУБД, поэтому ее перенос требует тщательной проработки. «Ред База Данных» поддерживает основные конструкции, востребованные при миграции с Oracle, что дает возможность переносить системы без масштабного переписывания кода.

Для крупных корпоративных систем Xsquare предлагает тактику горизонтального шардинга – распределения функциональных блоков приложения, таких как финансы, управление цепочками поставок, HCM, CRM и управление проектами, между несколькими базами данных.

Шарды могут одновременно располагаться в «Ред База Данных», Oracle и PostgreSQL. Это позволяет переходить на российскую СУБД постепенно и не требует остановки бизнес-процессов.

«Поддержка «Ред База Данных» особенно важна крупным корпоративным заказчикам, поскольку инфраструктура у многих из них выстроена вокруг «Ред ОС». Благодаря интеграции с этой СУБД мы закрываем вопрос прикладной разработки на отечественном стеке. По нашим оценкам, сервера с 16 ядрами будет достаточно, чтобы после развертывания «Ред База Данных» покрыть 100% потребностей систем сегмента СМП и 85% систем класса Big Enterprise. Фактически для большинства компаний переход с Oracle не потребует наращивания серверных мощностей», – отметил технический директор «Хи-Квадрат» Константин Ващенков.