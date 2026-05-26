«РТК-Сервис» сократил простои на сети DCN «Ростелекома»

Системный интегратор «РТК-Сервис» реализовал проект для «Ростелекома» по стабилизации сети DCN (Data Communication Network), построенной для управления транспортным оборудованием ECI (Ribbon), и создал возможность превентивно реагировать на потенциальные отказы оборудования. Нагрузка на транспортные сети операторов связи кратно растет вместе с количеством абонентов, поэтому критически важно не просто оперативно устранять аварии, а предотвращать их ещё до того, как они повлияют на качество связи.

Теперь «Ростелеком» может проводить профилактику серверов, дисковых массивов, коммутаторов и каналов связи, а также оперативно локализовывать любые неисправности. В результате среднее время недоступности сетевого элемента сократилось с нескольких дней до 1 – 2 часов, а сама сеть перешла из режима регулярных сбоев в состояние контролируемой и прогнозируемой работы.

Первым и самым трудоёмким этапом стала полная актуализация топологии: инженеры «РТК-Сервис» собрали данные со всей России, нарисовали новую схему и заполнили её реальными параметрами конфигурации. Сеть включала более четырёх тысяч элементов, в том числе коммутаторы, маршрутизаторы и конвертеры, от самых старых устройств 1990-х годов до оборудования, установленного непосредственно перед 2022 г. Весь этот разнородный «зоопарк» был объединён в единую систему управления.

Следующим шагом стало точечное устранение критических замечаний в каждом регионе. Инженеры интегратора систематически анализировали конфигурации, находили неверные настройки, конфликты, проблемы с резервированием и исправляли их. Важно, что оборудование при этом не заменялось. Работы велись исключительно на уровне конфигураций и схемных решений. Такой подход позволил уложиться в минимум затрат, используя только собственные ресурсы компании, и при этом заложить фундамент для превентивного реагирования. Однако самым значимым шагом стало решение, которое изначально вообще не входило в договор технической поддержки. Специалист «РТК-Сервис» проявил инициативу и развернул на сети систему мониторинга Zabbix. До этого момента оборудование DCN никто не контролировал в реальном времени, о выходе из строя коммутатора или жёсткого диска на сервере управления узнавали постфактум, когда проблема уже приводила к потере управляемости сетевыми элементами.

Внедрение системы мониторинга кардинально изменило ситуацию. Теперь инженеры «РТК-Сервис» в онлайн режиме видят состояние всех коммутаторов, каналов связи и серверов. Если начинают «сыпаться» жёсткие диски, система сигнализирует об этом за недели до потенциального краха. Если канал перешёл на резервный, это сразу заметно, и можно разобраться с причиной без потери управления. Если какой-то сетевой элемент показывает аномальное поведение, профилактика проводится до того, как произойдёт отказ. Благодаря возможности превентивно реагировать на возможные проблемы удалось вовремя заметить массовый выход из строя жёстких дисков на серверах, проработавших более пятнадцати лет, и заменить их без остановки системы управления.

По итогам проекта количество заявок по недоступности сетевых элементов сократилось в несколько раз. Но ключевой показатель, среднее время недоступности сетевого элемента, уменьшилось с нескольких дней до 1 – 2 часов. Достигнуто это за счёт двух факторов. Во-первых, точная схема сети позволяет оперативно локализовать отказ, не тратя дни на выяснение топологии. Во-вторых, система мониторинга даёт возможность узнать о проблеме ещё до того, как она переросла в аварию. При этом все работы выполнялись удалённо, без выезда на узлы связи, и практически незаметно для текущей эксплуатации.

Генеральный директор «РТК-Сервис» Константин Савчук сказал: «Мы уже несколько лет успешно ведём техническую поддержку оборудования Juniper и Huawei на сетях «Ростелекома», и делаем это на высоком профессиональном уровне: наш SLA выше, чем у производителей. Проект по стабилизации сети DCN на оборудовании ECI стал ещё одним подтверждением того, что «РТК-Сервис» – это не просто подрядчик, оказывающий стандартный набор услуг техподдержки, а технологический партнер федерального уровня. Стабилизация сети, внедрение мониторинга, сокращение аварийного простоя с дней до часов – это наш стандарт качества. Мы не просто устраняем последствия, мы создаём условия, когда можем предвидеть и предотвращать отказы и обеспечивать бесперебойность бизнеса операторов связи».

«Сотрудничество с «РТК-Сервис» стало для нас важным шагом в повышении надёжности управления нашей транспортной инфраструктурой. Инженеры компании не просто выполнили договор техподдержки, а предложили решения, которых в контракте не было, но которые оказались критически важными. Опыт, наработанный инженерами «РТК-Сервис» на оборудовании ECI, мы будем тиражировать и на другие вендорские платформы. Сеть DCN стабилизирована, мы получили надёжный инструмент контроля, а рынок получил доказательство того, что российская сервисная поддержка может работать на опережение. Мы видим, что проактивный мониторинг и точная схема сети сократили наши операционные риски и позволили сэкономить ресурсы, которые раньше уходили на постоянное купирование инцидентов», – сказал Сергей Онянов, заместитель президента, председателя правления «Ростелекома».