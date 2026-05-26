Комплаенс без бюрократии: эксперт рассказал, как продукты Security Vision помогают соблюдать требования ФСТЭК и разгрузить SOC

Как снизить нагрузку на специалистов ИБ при подготовке отчетности для регуляторов и убрать разрозненность процессов при реагировании на инциденты? Эти вопросы стали центральными в докладе эксперта Security Vision Дмитрия Фоминых на одной из крупных отраслевых конференций по кибербезопасности, собравшей представителей многих государственных структур. Вместо общих обзоров рынка спикер сосредоточился на практических кейсах, показав, как автоматизация помогает компаниям перейти от формального соблюдения требований к управлению реальными рисками.

Привязка комплаенса к реальной инфраструктуре

Основная сложность, с которой сталкиваются организации при проведении аудитов – разрыв между стратегическими проверками и фактическим состоянием ИТ-среды. Дмитрий отметил, что решение лежит в построении ресурсно-сервисной модели на основе актуальных данных об активах. Модуль Security Vision AMсобирает метрики инфраструктуры, что позволяет автоматически сопоставлять требования нормативных документов с реальным статусом средств защиты, уязвимостей и сетевых настроек. Благодаря этому опросные листы заполняются на основе фактических данных, а результаты смежных аудитов автоматически учитываются при совпадении формулировок в НМД, что исключает дублирование проверок.

Стандартизация категорирования КИИ

Отдельный кейс в докладе был посвящен категорированию объектов критической информационной инфраструктуры (ФЗ-1877 и ПП РФ № 1762). Процесс традиционно зависит от человеческого фактора и часто приводит к ошибкам или затягиванию сроков. В системе Security Vision реализован пошаговый алгоритм: субъект заполняет опросник с помощью выпадающих списков, далее есть возможность определить неприменимые разделы, и система автоматически их заполнит. По завершению заполнения опросника система автоматически рассчитывает категорию значимости и формирует акт категорирования и сведения об объекте. На этой же базе автоматизируется создание моделей угроз и проведение аудитов на соответствие приказам ФСТЭК России № 235 и № 239.

Связь стратегического комплаенса и оперативного реагирования

Эксперт подчеркнул важность архитектуры, которая не разделяет, а связывает стратегическое управление соответствием и работу SOC. Задачи по устранению несоответствий, выявленных в ходе аудитов, могут автоматически передаваться в ITSM-системы заказчика. В свою очередь, инциденты, обрабатываемые модулем SOAR, могут становиться основанием для внеплановых проверок конкретных сегментов инфраструктуры. Такой подход формирует замкнутый цикл: данные оперативной работы корректируют приоритеты стратегических проверок, а результаты аудитов влияют на настройку правил реагирования.

Роль машинного обучения в разгрузке аналитиков

В оперативном контуре автоматизация фокусируется на снижении рутинной нагрузки. ML-модели берут на себя скоринг ложных срабатываний, поиск похожих инцидентов в базе знаний и визуализацию цепочек атак. Аналитик получает консолидированный контекст в одном интерфейсе, что сокращает время на поиск данных. Дополнительно используются локальные большие языковые модели и автоматические плейбуки: они обеспечивают обработку до 85-95% типовых операций без выгрузки данных за периметр компании.

Итог

Как отметил Дмитрий Фоминых, автоматизация стратегической безопасности дает максимальный эффект в организациях с выстроенными базовыми процессами. Платформа Security Vision выступает инструментом масштабирования этих процессов, переводя комплаенс из формата регулярного сбора справок в часть системы управления кибербезопасностью. Связь практических метрик защиты с нормативными требованиями позволяет компаниям концентрировать ресурсы на реальных угрозах, а не на административных процедурах.