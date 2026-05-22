AggreGate и MWS AI объединят IIoT и искусственный интеллект для горнодобывающей промышленности

Российский вендор AggreGate и MWS AI (центр искусственного интеллекта МВС, входит в «МТС Web Services») заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство позволит создать готовые ИИ-решения для горнодобывающей промышленности на базе данных, собираемых с оборудования и датчиков. Об этом CNews сообщили представители AggreGate.

MWS AI уже имеет опыт внедрения ИИ в горной добыче: системы мониторинга водителей и техники на месторождениях в ЯНАО позволили снизить количество ДТП до 76%. Компетенции AggreGate позволяют собирать данные с любого промышленного оборудования — от экскаваторов до конвейеров — и передавать их в ИИ-модели в реальном времени.

Совместные решения могут включать прогнозную аналитику отказов оборудования, компьютерное зрение для безопасности на карьере и оптимизацию загрузки транспорта. В результате горнодобывающие предприятия смогут снизить простои, повысить безопасность труда и оптимизировать логистику.

Детали конкретных проектов будут определены в ходе дальнейшей работы.

Ольга Микаллеф, коммерческий директор AggreGate: «У MWS AI уже есть успешные кейсы в горной добыче — например, снижение ДТП на месторождениях ЯНАО. AggreGate может стать для них „глазами и ушами“: мы собираем данные с любого оборудования, а ИИ-модели MWS AI превращают их в действия. Вместе мы можем предложить рынку готовые, а не кастомные решения».

Денис Филиппов, генеральный директор MWS AI (входит в «МТС Web Services»): «В партнерстве с AggreGate MWS AI планирует разрабатывать комплексные решения, которые станут практическим инструментом в процессе цифровой трансформации отрасли. Для горнодобывающих предприятий это означает переход от разрозненных систем к единой интеллектуальной среде, где ИИ помогает действовать превентивно, не допуская аварий, отказов техники, а также травм на производственных площадках. Внедрение таких решений в секторах реальной экономики дает измеримый эффект в безопасности и эффективности».

