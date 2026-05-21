Бизнес Финансовые результаты
ПАО «Софтлайн» объявляет о росте ключевых финансовых показателей в I квартале 2026 года

ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет основные неаудированные консолидированные финансовые результаты ПАО «Софтлайн» по МСФО за I квартал 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн»,

Оборот компании увеличился до 25,1 млрд руб. (+5% г/г), в структуре оборота 37% показателя пришлась на оборот от продажи собственных решений Группы, что составляет 9,3 млрд руб. (+5% г/г);

В частности, оборот от реализации решений кластера FabricaONE.AI (Фабрика ПО) вырос на 19% год к году и превысил 5,0 млрд руб., оборот от реализации решений кластера «Цифровые Решения» вырос на 6% до 19,0 млрд руб., оборот от реализации решений кластера «СФ Тех» составил 1,4 млрд руб.

Валовая прибыль при этом увеличилась на 12% год к году и составила 6,2 млрд руб. Показатель валовой прибыли за I квартал 2026 г., а также сравнительный показатель за I квартал 2025 г. представлены с учетом обновленного подхода компании к расчету валовой прибыли. Подробное описание изменений приведено далее в разделе «Валовая прибыль». Доля валовой прибыли, полученной группой от продажи высокорентабельных решений собственного производства, составила 53%. В результате валовая рентабельность Компании в I квартале 2026 г. достигла 24,5% (+1,7 п.п. г/г).

Скорректированная EBITDA в I квартале 2026 г. выросла на 3% и составила 1,9 млрд руб.

Операционная прибыль Компании за обозначенный период увеличилась на 4% до 580 млн руб.

Чистая прибыль группы в I квартале 2026 г. составила 77 млн руб.

Количество сотрудников группы на 31 марта 2026 года составило 10,3 тыс. человек, что демонстрирует успешную оптимизацию численности, которая связана, в том числе, с внедрением ИИ и повышением эффективности разработки. Количество высококвалифированных инженеров и разработчиков в составе команды превышает 55% – это подчеркивает технологичность бизнеса и фокус Компании на собственные продукты и услуги, а также сложные комплексные решения.

Владимир Лавров, генеральный директор (СЕО) ПАО «Софтлайн»: «В I квартале 2026 г. ПАО «Софтлайн» продолжает демонстрировать рост по всем основным финансовым показателям, что подтверждает устойчивость и адаптивность нашей бизнес-модели. Мы развиваемся в условиях сохраняющегося спроса на комплексные ИТ-решения, импортонезависимые продукты, кибербезопасность и технологии искусственного интеллекта. Диверсифицированный портфель, широкая клиентская база и развитие собственных решений позволяют нам сохранять устойчивый рост и последовательно укреплять позиции в ключевых сегментах российского ИТ-рынка».

Артем Тараканов, финансовый директор (CFO) ПАО «Софтлайн»: «В фокусе финансовой стратегии ПАО «Софтлайн» остаются рост эффективности, повышение рентабельности и развитие направлений с высокой добавленной стоимостью. Важным драйвером для нас является сегмент собственных решений, который способствует повышению качества выручки и укреплению маржинальности бизнеса. Результаты I квартала показывают, что Компания уверенно движется в рамках выполнения ранее опубликованного прогноза и амбициозных целей на 2026 г. Мы также продолжаем повышать прозрачность для инвесторов: прислушиваясь к ожиданиям рынка, начиная с 2026 г. группа расширила раскрытие финансовых показателей, добавив показатели оборота по кластерам».

