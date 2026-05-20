«Полипластик» оптимизирует управление производством с помощью ИИ

Cloud.ru и «Полипластик» объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве для развития облачных и ИИ-решений в промышленности. Стороны подписали меморандум.

Компании договорились совместно развивать отечественные ИТ-решения для управления производством, в том числе системы виртуализации и ИИ-платформы. Еще одно направление — работа над стандартами интеграции и функциональными требованиями к информационным системам для промышленности. Его задача — упростить взаимодействие между цифровыми решениями: от внутренних платформ до клиентских сервисов.

Также компании планируют совместно работать над развитием платформ анализа данных в режиме реального времени, машинного обучения и предиктивной аналитики, которые в перспективе позволят отслеживать состояние оборудования, прогнозировать нагрузку и оперативно реагировать на изменения в производственных процессах.

«Мы работаем с огромным массивом данных по всему периметру холдинга – от производственной цепочки и логистики до закупок и продаж. Сейчас мы целенаправленно движемся к прогнозным и оптимизационным моделям на базе искусственного интеллекта – от планирования продаж и операционного планирования до сквозной оптимизации производственных процессов. Внедрение ИИ дает нам возможность управлять эффективностью всего холдинга в единой логике – от снижения внеплановых простоев на производстве до оптимизации цепочек поставок и точности коммерческого планирования. Партнерство с Cloud.ru позволит тестировать и масштабировать такие решения на надежной облачной инфраструктуре с учетом требований к безопасности данных», — сказал вице-президент по повышению операционной эффективности и цифровому развитию «Группы Полипластик» Игорь Мелех.

В соглашение также вошли задачи по развитию инфраструктурных решений для управления центрами обработки данных и информационной безопасности. Отдельно стороны отметили интерес к новым направлениям, включая квантовые вычисления.

«Промышленный сектор входит в топ-3 крупнейших потребителей ИИ-сервисов и инфраструктуры Cloud.ru: по итогам 2025 г. на него пришлось 12% выручки. Рост связан с увеличением объемов данных и спросом на технологии, которые позволяют управлять производственными процессами в реальном времени. Для задач, где важно сочетать изоляцию данных с возможностью гибко управлять инфраструктурой, Cloud.ru развивает решение для создания частного и гибридного облака Cloud.ru Evolution Stack. Решение позволяет хранить конфиденциальные данные в собственном контуре, одновременно масштабируя вычисления в облаке, что обеспечивает полный контроль над информацией при едином технологическом стеке», — сказал директор департамента по работе с ключевыми клиентами Cloud.ru Никита Горбачевский.

