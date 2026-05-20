Hilbert Team переведет сервисы ГК «Кириллица» на Yandex Cloud Stackland

Провайдер ИТ-решений Hilbert Team и ГК «Кириллица» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство нацелено на интеграцию платформы контейнеризации с интегрированными PaaS‑сервисами Yandex Cloud Stackland в инфраструктуру группы компаний «Кириллица». Об этом CNews сообщили представители Hilbert Team.

В рамках партнерства Hilbert Team обеспечит лицензирование и сопровождение процесса внедрения платформы в ИТ-инфраструктуру ГК «Кириллица». Специалисты Yandex Cloud предоставят технологическую базу и экспертную поддержку по возможностям продукта.

ГК «Кириллица» уже провела пилотное тестирование Yandex Cloud Stackland. В его рамках холдинг успешно протестировал работоспособность платформы для «Битрикс24» в закрытом контуре и принял решение по его полномасштабному внедрению.

Платформа Yandex Cloud Stackland предназначена для быстрого запуска и масштабирования ИТ-приложений, в том числе на базе искусственного интеллекта, в защищенном закрытом контуре компании. Решение позволяет организациям, например, в нефтетрейдинге или промышленности, развернуть необходимые инструменты для разработки и эксплуатации сервисов на собственных мощностях всего за несколько часов.

«Stackland — это возможность для бизнеса получить PaaS-сервисы и уровень эффективности публичного облака Yandex Cloud в закрытом контуре, сохраняя соответствие требованиям регуляторов в области информационной безопасности. Мы рады оказаться в числе партнеров Yandex B2B Tech по внедрению этой платформы», — сказал Вячеслав Бессонов, генеральный директор Hilbert Team.

Hilbert Team является официальным поставщиком Stackland и одним из ключевых партнеров Yandex Cloud по внедрению и тестированию платформы. Команда инженеров Hilbert Team уже шесть лет помогает крупному и среднему бизнесу строить и эксплуатировать облачные платформы, развивать практики DevOps, DevSecOps, DataOps, MLOps и FinOps.