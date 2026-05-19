Cloud.ru и «Lada Цифра» будут развивать облачные и ИИ-решения для автопрома

Cloud.ru и «Lada Цифра», дочерняя организация группы компаний «АВТОВАЗ», заключили соглашение о стратегическом партнерстве для развития облачных и ИИ-решений в автомобильной отрасли. Компании подписали меморандум 19 мая 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Компании договорились совместно работать над ИТ-решениями, в том числе на базе ИИ, для продажи и обслуживания автомобилей. Технологии будут использоваться в том числе для оптимизации производственных цепочек и улучшения клиентского опыта. Еще одним направлением сотрудничества станет развитие онлайн-платформы под брендом LECAR – маркетплейса для продажи запчастей, аксессуаров и сервисных услуг.

«Мы строим цифровую платформу, которая объединяет онлайн-продажи, сервис и работу с клиентскими данными группы в единый контур. Для масштабирования этой архитектуры нужна облачная инфраструктура промышленного уровня. Партнёрство с Cloud.ru позволит развивать цифровые сервисы, которые сопровождают владельца автомобиля на протяжении всего цикла владения, и масштабировать платформу на нашу партнёрскую сеть», — сказал генеральный директор «Lada Цифра» Андрей Державец.

Также в соответствии с соглашением компании планируют решать задачи по переходу на российское ПО и развитию платформ для работы с большими данными и машинного обучения. Отдельное внимание стороны уделят мониторингу и реагированию на угрозы кибербезопасности в гибридной инфраструктуре.

По данным исследования Cloud.ru, автопроизводители в России за последние пять лет увеличили расходы на облачные сервисы в более чем 10 раз. Рост связан с развитием цифровых продуктов, увеличением объема данных и спросом на технологическую инфраструктуру, которая помогает быстрее запускать новые сервисы.

«Автомобильный рынок быстро меняется: цифровые сервисы должны быть актуальными и удобными для клиента не только в момент покупки автомобиля, но и после нее — при обслуживании, ремонте, подборе запчастей и аксессуаров. Сотрудничество с "Lada Цифра" создаст технологическую базу для запуска уникальных отечественных решений для одного из ключевых секторов российской промышленности и позволит эксплуатировать их в защищенной и управляемой среде», — сказал исполняющий обязанности генерального директора Cloud.ru Михаил Лобоцкий.

