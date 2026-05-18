Платформа GitVerse теперь доступна локально: полный контроль кода и безопасность для российского бизнеса

ИИ-платформа «Сбера» GitVerse получила важную доработку — теперь крупный бизнес может установить её локально (on-premise) на своих серверах, в том числе в полностью закрытых контурах без доступа к интернету. Это позволяет хранить весь исходный код и данные разработки внутри организации, соблюдать строгие требования по информационной безопасности и локализации данных и не зависеть от внешних сервисов. Об этом CNews сообщил представитель «Сбера».

В GitVerse входят ИИ-ассистент GigaCode и среда разработки GigaIDE. Система требует минимальных настроек — всё работает из коробки. Можно делегировать искусственному интеллекту рутинные задачи, автоматизировать непрерывную интеграцию и доставку кода (CI/CD). Благодаря этому возрастает скорость разработки ПО и повышается эффективность командной работы. Корпоративные клиенты уже могут бесплатно протестировать локальную версию GitVerse.

Одновременно с этим для версии платформы GitVerse по подписке (SaaS) вводится прозрачная тарификация. В бесплатном тарифе для сообществ, образовательных проектов и индивидуальных разработчиков лимиты значительно увеличены по сравнению с предыдущей версией. Платные тарифы дают доступ к полезным корпоративным функциям: расширенному управлению лимитами, приоритетной технической поддержке, соглашению об уровне сервиса (SLA) и возможности оперативно докупать ресурсы по мере роста команды или нагрузки.

Разработкой решения занимается российская ИТ-компания «СберТех» — дочерняя компания «Сбера».

Андрей Белевцев, старший вице‑президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка, сказал: «Природа разработки меняется. ИИ уже не вспомогательный инструмент, а полноправный партнёр — он пишет и проверяет код, оптимизирует процессы. Рутина уходит интеллектуальным агентам — команды получают больше времени на нестандартные задачи, стратегию и творчество. GitVerse мы изначально проектировали в новой логике — со встроенным искусственным интеллектом. Теперь платформу можно развернуть в контуре компании — это ответ на запрос бизнеса, которому нужно надёжное, эффективное и безопасное решение».

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «Мы выводим GitVerse на новый уровень: в дополнение к бесплатной платформе для массовой аудитории запускаем корпоративное решение для установки на собственной инфраструктуре. Это уже не просто репозиторий кода, а адаптированный под ИИ-разработку производственный конвейер, который повышает конкурентоспособность бизнеса».