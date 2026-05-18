«МегаФон» ускорил интернет на родине авиаконструктора Туполева

Жители еще одного райцентра в Тверской области теперь могут без помех пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения. Инженеры «МегаФона» смонтировали дополнительное телеком‑оборудование в Кимрах, благодаря чему удалось расширить покрытие сети и улучшить качество связи в жилых микрорайонах города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Кимры – город в Тверской области, расположенный по обеим берегам реки Волги. Он очень популярен в среде туристов благодаря своему уникальному деревянному купеческому модерну. Также здесь проводится один из крупнейших фестивалей исторической реконструкции «Былинный берег», посвященный становлении. Волжского торгового пути.

Технические специалисты оператора установили оборудование, работающее сразу в нескольких диапазонах частот. Такое решение обеспечивает максимальное покрытие и дает достаточную емкость для обслуживания большого числа абонентов. Благодаря проведенным работам скорость передачи данных выросла до 45 Мбит/с.

Многочисленные туристы теперь смогут воспользоваться всеми цифровыми сервисами и найти на онлайн карте городские музеи, загрузить аудио гиды и узнать интересные факты про знаменитого авиаконструктора Туполева, уроженца здешних мест, и все это за считанные секунды.

«МегаФон» активно модернизирует и расширяет сеть, обеспечивая жилые кварталы скоростным мобильным интернетом. Для качественного 4G‑покрытия популярных локаций и жилых домов мы спланировали размещение LTE инфраструктуры таким образом, чтобы ускорить мобильный интернет. После проведенных работ общие объемы интернет‑трафика абонентов в Кимрах выросли на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал директор «МегаФона» в Тверской области Станислав Лосев.

Также цифровые изменения коснулись и сельских жителей Кимрского района. В деревнях Федоровское, Кадниково, Брехово, Федоровка инженеры «МегаФона» построили новую телеком-инфраструктуру, и теперь сельчане смогут учиться и работать удаленно, заказать доставку товаров из онлайн -магазинов, получить консультацию врачей.