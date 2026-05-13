МТС прокачала LTE в спальных районах Кирова

ПАО «МТС» сообщает о расширении покрытия сети LTE в Кирове. Благодаря новому телеком-оборудованию высокоскоростной мобильный интернет стал доступен жителям микрорайонов Чистые Пруды, Юго-Западный и Урванцево. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новые базовые станции МТС установлены на улицах Ивана Попова, Ульяновская и Слобода Урванцево. Увеличение скорости мобильного интернета и улучшение качества сигнала коснулось жителей многоэтажных домов и территорий ТЦ «Метро», ТЦ «Свой», ТЦ «Макси Чистые Пруды», строящегося ЖК «Скандинавия» и школы №23.

Проведенные работы на сети МТС обеспечили комфортное подключение местных жителей к мобильному интернету, быструю загрузку приложений, стабильный поток видеоконтента и высокую скорость передачи данных независимо от нагрузки на сеть. А развитая инфраструктура МТС может помочь внедрить в ЖК технологии «умного дома»: видеонаблюдение, управление уличным освещением, сбор данных со счётчиков, отслеживание работы электросетей и контроль работы коммунальных служб.

«Спальные районы — это зона максимальной вечерней нагрузки, когда люди возвращаются домой и выходят в сеть одновременно с нескольких устройств. Мы провели работу над устойчивостью сети в районах плотной многоэтажной застройки: смотрели не только на пиковые скорости, но и на стабильность сигнала внутри помещений. Теперь жители этих микрорайонов могут комфортно пользоваться мобильным интернетом и в торговых центрах, и дома, и в школе. А мы продолжим планомерно усиливать сеть в самых востребованных локациях», — сказал технический директор МТС в Кировской области Илья Ульянов.

Ранее МТС обновила телеком-оборудование ещё в 12 населенных пунктах региона, а также в городах Сосновка, Зуевка, Малмыж, Вятские Поляны и Кирово-Чепецк.

