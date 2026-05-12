Разделы

Цифровизация Инфраструктура Ритейл Розница
|

Efsol построила геораспределённый отказоустойчивый ИТ-контур для компании сферы розничной торговли

Компания Efsol объявила о завершении проекта по созданию геораспределённого отказоустойчивого ИТ-контура на базе двух независимых ЦОД Efsol для заказчика, работающего в розничной торговле. Решение обеспечило непрерывную работу учётной системы, актуальные товарные остатки в режиме онлайн и устойчивую работу склада во всех каналах продаж.

Заказчик объединяет более 20 розничных магазинов и активный онлайн-канал продаж. Такая омниканальная модель требует постоянного актуального учёта товаров и непрерывной работы склада: расхождения в остатках или остановка ключевых сервисов даже на короткое время приводят к риску сбоя отгрузок и прямым потерям выручки как в офлайне, так и в онлайне.

В таком режиме доступность учётной системы и обменов между подразделениями становится бизнес-требованием, а не вопросом удобства ИТ-службы. До проекта инфраструктура заказчика была сосредоточена на одной площадке, что создавало точку отказа и не покрывало нагрузку круглосуточного онлайн-канала. Цель проекта — выстроить ИТ-контур, при котором отказ одной площадки не останавливает торговлю.

По итогам обследования Efsol предложила геораспределённую отказоустойчивую архитектуру с парными узлами в двух независимых ЦОД Efsol. В основе решения — стандартный стек Microsoft: Windows Server Failover Cluster, Active Directory, IIS и TS Broker. SQL-серверы объединены в синхронизированное хранилище данных с автоматическим переключением между ЦОД-Efsol 1 и ЦОД-Efsol 2, для «1С:Предприятия» развёрнут отказоустойчивый кластер, веб-контур размещён в IIS-ферме с балансировкой между узлами, терминальный доступ организован через TS Broker. На каждой площадке развёрнуты контроллеры домена с распределенными ролями Active Directory, сетевой контур построен на кластерных парах маршрутизаторов с дублированием каналов между площадками. На стороне магазинов дополнительно организован резервный канал связи на базе LTE.

«Для омниканального ритейла критична не просто работоспособность «», а непрерывность всей цепочки — магазин, склад, онлайн-канал и обмены между ними. В этом проекте мы построили геораспределённый отказоустойчивый контур, в котором отказ одной площадки не останавливает торговлю в магазинах и отгрузку онлайн заказов. Бизнес видит всегда актуальные остатки товаров», — отметил руководитель проекта Дмитрий Носов.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Дополнительно в проекте регламентированы ночные обмены между служебными сервисами по окнам и приоритетам, внедрён мониторинг доступности всех ролей кластера и каналов связи с автоматическими оповещениями, настроены ежедневные резервные копии с регулярной проверкой восстановления.

Геораспределённая отказоустойчивая архитектура становится отраслевым стандартом для компаний, у которых стоимость простоя превышает стоимость резервирования инфраструктуры. Efsol планирует тиражировать этот подход для других заказчиков с распределённой бизнес-моделью и высокими требованиями к непрерывности работы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тенденции и перспективы развития ИТ-инфраструктуры: насколько уверенно Россия вступает в эпоху ИИ?

Маск снова обманул? Новые аккумуляторы Tesla оказались хуже обычных дешевых батарей

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Работник МФЦ помогал по дешевке взламывать чужие аккаунты на «Госуслугах»

Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов

Роскомнадзор подал иски к семи крупным игровым разработчикам. В списке создатели GTA, Red Dead Redemption, Battlefield и Sims

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Как бесплатно редактировать фотографии с помощью нейросетей: лучшие приложения и сервисы

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: бег без границ

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290