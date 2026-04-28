Теперь и в e-commerce: «Остров Мечты» запустил собственный онлайн-магазин

Холдинговая компания «Остров Мечты» запустила собственный онлайн-магазин. В нем представлено более 1000 позиций товаров парка развлечений: одежда, канцелярские товары, посуда и сувениры. В течение года компания планирует расширить линейку до 2000 позиций, добавив косметику, товары для дома, текстиль и предметы декора.

Производством товаров и операционной деятельностью онлайн-магазина занимается ООО «РЭ Ритейл» — дочерняя компания АО «ХК «Остров Мечты». Его запуск стал частью стратегии создания бесшовного клиентского опыта: теперь гости могут приобрести фирменную продукцию до визита в парк, во время пребывания и после него, продолжая взаимодействие с брендом в цифровой среде. Дополнительным преимуществом станет единая программа лояльности, объединяющая покупки в парке и онлайн.

Флагманом ассортимента магазина является дизайнерская мягкая игрушка — более 200 уникальных артикулов, разработанных специально для проекта. Также особое внимание уделено эксклюзивным лицензионным брендам: официальный мерч ряда популярных франшиз будет доступен исключительно в маркетплейсе «Острова Мечты». Отдельное направление — товары для праздничных сценариев в парке развлечений: специальные сувенирные наборы помогут гостям сохранить воспоминания о посещении и сделать день рождения или семейное событие еще более ярким.

Доставка товаров из онлайн-магазина «Острова Мечты» осуществляется по всей России при поддержке «Яндекс Доставки»: пользователям доступна широкая сеть пунктов выдачи заказов, включая регионы Дальнего Востока, а также курьерская служба в крупнейших городах. Сроки составляют один-два дня по Москве и от трех до семи дней по регионам. В ближайшее время планируется запуск самовывоза, консьерж-сервиса и экспресс-доставки для срочных заказов.

Сейчас ассортимент товаров «Острова Мечты» уже доступен на маркетплейсах на площадках Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет».

Собственная платформа электронной торговли позволит компании полностью контролировать ассортимент, ценообразование и клиентский опыт, а также активно развивать промоакции. Ранее основатель проекта и председатель правления холдинговой компании «Остров Мечты» Амиран Муцоев отмечал, что в перспективе маркетплейс может стать площадкой и для сторонних продавцов, чьи товары соответствуют аудитории парка. Компания намерена занять свою нишу на рынке онлайн-торговли, предложив релевантный и уникальный продукт.

«Запуск интернет-магазина — стратегический шаг для развития бренда и расширения взаимодействия с аудиторией за пределами парка. Мы создаем единую экосистему: от подготовки к визиту до сохранения впечатлений. В центре стратегии — продукт. Персонажи “Острова Мечты” интегрируются в повседневные товары, формируя узнаваемый визуальный стиль и отличая нашу продукцию от классического сувенирного сегмента. Продуманный дизайн, эксклюзивные и лимитированные коллекции (запуск в краткосрочной перспективе). Мы хотим, чтобы такие выпуски находили отклик не только у посетителей парка, но и за его пределами — за счет уникальности, универсальности, соответствия трендам. Уже сегодня в магазине более тысячи позиций, ассортимент будет расти за счет новых продуктовых линеек. Наша задача — создать уникальное предложение через бесшовный пользовательский опыт на всех этапах покупки, сформировав комьюнити, разделяющее ценности “Острова Мечты”», — отметила Алена Глащак, заместитель генерального директора» ООО «РЭ Ритейл».

