«СЕТЕРЕ ПДФ Редактор» занял 2 место в рейтинге CNews «Российские программы для работы с PDF-файлами 2026»

Программный комплекс «СЕТЕРЕ ПДФ Редактор» занял второе место в первом обзоре российских PDF-редакторов от CNewsMarket. Эксперты сравнивали возможности редакторов от различных отечественных вендоров по ключевым критериям: инструменты редактирования и интеллектуальные функции, а также лицензионную политику и качество поддержки продукта.

CNewsMarket подготовил этот рейтинг как ответ на растущий спрос на альтернативы зарубежным решениям, таким как Adobe Acrobat. Наш «СЕТЕРЕ ПДФ Редактор» отличается от конкурентов исходным фокусом на корпоративных пользователях российских ОС на базе Linux. Мы создаем наш продукт без использования иностранных технологий и в полном соответствие строгим требованиям информационной безопасности для организаций с повышенными рисками — от объектов КИИ до предприятий ОПК.

Используя комплексный подход к защите данных, мы минимизируем риски человеческого фактора, воспроизведя знакомый UX/UI популярных онлайн-сервисов прямо внутри продукта. Пользователи работают в привычном сценарии, но в полностью защищенной корпоративной среде, без необходимости загружать документы ограниченного доступа во внешние ресурсы.

В корпоративном сегменте к программам для работы с документами добавляются повышенные требования к безопасности, работе в закрытом контуре, интеграции с другими ИТ-системами и управлению доступом. В сложившейся международной обстановке безопасность данных является базовым условием: для госсектора и крупных корпоративных заказчиков критично, чтобы данные не покидали пределы корпоративной среды, а продукты были совместимы с инфраструктурой и не требовали обходных сценариев.

«Приглашение на участие в рейтинге CNews было неожиданным для нас, так как мы задумали разработку нашего «ПДФ Редактора» буквально два с половиной года назад, когда на российский рынок начали возвращаться привычные пользователям продукты иностранных корпораций под новым брендом. За столь сжатое время наша команда смогла мобилизовать усилия что бы не только «разработать программу», но и начать реализацию более важной задачи — создание безопасной и доверенной российской технологической платформы для работы с PDF-документами, которые являются по сути основным форматом документооборота. Сейчас для операций с PDF в различных системах разработчики вынуждены использовать различные свободные библиотеки и компоненты в том виде, в котором они были скачаны с зарубежных сайтов или переписывать их заново. Наш вклад в импортонезависимость российской ИТ-отрасли в том, чтобы в ближайший год завершить запланированные работы над собственным SDK, который мы активно развиваем в рамках ведущейся разработки наших прикладных решений, таких как «СЕТЕРЕ ПДФ Редактор», и далее — предоставить возможность использования данной технологии другим российским разработчикам на адекватных условиях. Я уверен, что именно так мы сможем создать экосистему для решения вопросов совместимости и остановить экспансию иностранных корпораций. Это признание от CNews подтверждает растущее лидерство «СЕТЕРЕ» в разработке безопасных решений для работы с PDF-документами в российских ОС на базе Linux», — отметил Олег Ивченков, генеральный директор группы компаний «СЕТЕРЕ».