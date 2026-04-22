K2 Cloud объявил о планах запуска сервиса Bare Metal

K2 Cloud, облачный провайдер с экспертизой интегратора, объявил о планах запуска нового сервиса выделенных физических серверов Bare Metal. Клиенты смогут принять участие в закрытом бета-тестировании начиная с лета 2026 г. Уже открыт сбор заявок на получение раннего доступа к сервису. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Bare Metal — это выделенные физические серверы без уровня виртуализации, доступные по облачной модели. Сервис предназначен для нагрузок, которым критически важны полная изоляция ресурсов и максимальная производительность железа. При этом выделенные серверы будут органично встроены в платформу «К2 Облака». Управление ими, как и всей остальной инфраструктурой, будет доступно из единого веб-интерфейса.

«Bare Metal органично впишется в нашу платформу: физические серверы будут подключены к той же сети, хранилищу и инструментам мониторинга, резервного копирования и управления доступом, что и виртуальные машины. Клиент получит максимальную производительность железа и при этом сохранит привычное удобство работы с «К2 Облаком» — без необходимости закупать и обслуживать собственное оборудование», — отметил Кирилл Бойко, технический директор K2 Cloud.

В новом сервисе будут доступны высокопроизводительные серверы с двумя многоядерными процессорами, поддержкой до 1536 ГБ оперативной памяти и дисками HDD/SSD. В дальнейшем линейка расширится конфигурациями с GPU-ускорителями — для задач машинного обучения и инференса.

Сервис охватывает несколько востребованных сценариев использования: запуск систем, не адаптированных к виртуализации, развертывание собственной гипервизорной среды, соответствие требованиям регуляторов в части изоляции инфраструктуры. Отдельный сценарий — высоконагруженные системы на базе «1С». По результатам тестирования по методике Гилева выделенные серверы обеспечивают прирост производительности на 15–20% по сравнению с виртуализированными средами.

Сервис предоставляется на период от одного месяца, стоимость фиксированная на весь срок контракта — чем дольше аренда, тем ниже цена. С момента запуска сервис будет работать в московском регионе K2 Cloud с последующим расширением на все зоны доступности.