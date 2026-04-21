Новый релиз «МойОфис» 26.1: ИИ повышает эффективность работы с документами

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, представляет масштабное обновление — релиз «МойОфис» 26.1. В фокусе релиза интеграция технологий искусственного интеллекта в пользовательские сценарии. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

ИИ-функциональность теперь доступна в настольном текстовом редакторе «МойТекст», в веб-редакторах, а также в приложении для совместной работы «МояДоска». Обновление позволит сократить время выполнения рутинных задач и повысить качество контента. При этом генеративный ИИ может использоваться как в облаке, так и в закрытом контуре. В случае работы по модели on-premise обеспечивается полная безопасность корпоративных данных.

ИИ-помощник в текстовом редакторе: автономность, безопасность и ускорение работы

Начиная с релиза 26.1, пользователям настольного редактора «МойТекст» доступен встроенный ИИ-помощник. Это собственная разработка «МойОфис», которая расширяет возможности настольных редакторов за счет интеграции технологий искусственного интеллекта в привычную работу с документами.

Спектр возможностей ИИ-помощника в «МойТекст» покрывает большинство ежедневных рутинных задач: он умеет генерировать и редактировать тексты под запрос и необходимую тональность, исправлять грамматические ошибки, выполнять перевод на иностранные языки, делать содержательную выжимку из больших объемов информации. Пользователь может общаться с помощником в режиме вопросов и ответов, настраивая его роль — юриста, бухгалтера или аналитика, тон ответа — от делового до неформального, и формат ответа — сжатый или развернутый. ИИ-помощник активируется с панели управления редактора в один клик.

ИИ-помощник способен функционировать без постоянного подключения к интернету. В случае работы в закрытом контуре загруженные пользователем данные остаются внутри компании и обрабатываются в «МойТекст». Это критически важно для организаций с высокими требованиями к информационной безопасности. На текущем этапе пилотного тестирования ИИ-функциональность предоставляется бесплатно, и для ее активации достаточно оставить заявку на получение расширенного дистрибутива.

ИИ-помощник в веб-редакторах: экономия времени и гибкость

В релизе 26.1 ИИ-помощник также стал доступен в веб-редакторах текста, таблиц и презентаций. Пользователи «Документы Онлайн» теперь могут генерировать контент, создавать черновики писем, улучшать стилистику, переводить тексты, получать ответы на вопросы и оперативно выделять суть из многостраничных документов и переписок. Как и в настольной версии, ИИ-помощник в веб-редакторах позволяет настраивать его под нужную роль и гибко менять формат выдачи информации.

ИИ-помощник способен работать как в облаке, подключаясь к внешним большим языковым моделям (LLM) через API, так и внутри корпоративного контура. В сценарии on-premise конфиденциальные данные не покидают периметр компании.

ИИ-функциональность в веб-редакторах выходит в бета-версии.

ИИ в «МояДоска»: от текстового запроса к профессиональной схеме за миг

Еще одним нововведением релиза 26.1 стала ИИ-функция генерации схем и диаграмм в приложении для совместной работы «МояДоска». Пользователю достаточно описать желаемый результат словами в диалоговом окне. Искусственный интеллект самостоятельно анализирует текстовое описание и преобразует его в Mermaid-разметку. Сгенерированная схема отображается в превью, после чего ее можно добавить на доску или скорректировать — изменить промт и сгенерировать заново.

«Мы проработали сценарии, в которых искусственный интеллект дает ощутимую экономию времени и рост продуктивности, и в релизе 26.1 развернули ранее анонсированную ИИ-функциональность. При этом наш ключевой принцип неизменен: ускорение бизнес-процессов не должно достигаться ценой потери контроля над данными. Именно поэтому мы реализовали возможность работы ИИ как в облаке, так и в закрытом корпоративном контуре — это позволяет нашим клиентам пользоваться преимуществами генеративного ИИ, не нарушая внутренние политики безопасности», – сказал генеральный директор «МойОфис» Вячеслав Закоржевский.

Кроме того, в состав релиза вошел ряд обновлений редакторов «Документы Настольные», включая улучшения интерфейса и новые функции для повседневной работы.