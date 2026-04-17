«Рег.облако» объявляет о запуске Free Tier полнофункционального облака с бесшовным переходом в основную инфраструктуру

«Рег.облако», облачный и Bare metal провайдер, объявил о запуске программы Free Tier (бесплатный уровень доступа), предназначенной для легкого входа бизнеса в облачные технологии без вложений. Первым продуктом в рамках программы стал базовый бесплатный облачный сервер с линейкой облегченных конфигураций, предназначенных для тестирования и запуска небольших проектов. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Free Tier предусматривает бесплатный доступ к облачному серверу разной производительности. Например, минимальная конфигурация на срок до шести месяцев включает сервер с одним виртуальным ядром, 1 ГБ оперативной памяти и 10 ГБ пространства на NVMe-накопителе — с возможностью ее расширения по запросу. Инфраструктура размещена в отказоустойчивом публичном облаке провайдера. В зависимости от выбранной модели сервер можно использовать для самых разных целей: размещения небольших сайтов, тестовых сред, учебных стендов или пет-проектов. А в расширенной конфигурации открываются возможности для развертывания небольших систем управления контентом (CMS) или CI/CD малого масштаба.

Программа Free Tier будет развиваться в несколько этапов. Вторая и третья очередь будут направлены на более удобное использование возможностей сервера и представлены мощными конфигурациями. Следующие этапы направлены для решения ресурсоемких задач: от создания и управления серверами и сайтами до запуска тестовых сред, интернет-магазинов, CRM и сложных инфраструктур. Программой сможет воспользоваться и малый бизнес, и крупный бизнес — заинтересованный в диверсификации поставщиков. В компании уже открыли резервирование мест на новые этапы программы.

Free Tier отличается от распространенных на рынке похожих предложений — Free Trial и тестовый период VPS — моделью использования, в рамках которой определенный уровень ресурсов предоставляется бесплатно на весь срок действия программы. В то время как Free Trial обычно предназначен для краткого знакомства с сервисом, после чего пользователь должен перейти на платный тариф или прекратить использование. Тестовый период VPS, которые предлагают хостинг-провайдеры, как правило, существуют как отдельные изолированные продукты с урезанными возможностями и без прямой интеграции в основную инфраструктуру.

«Мы запустили по сути первый “живой” Free Tier в России — программа будет расширяться в зависимости от запроса аудитории. Наша цель — снизить порог входа в облако для малого и среднего бизнеса. При дальнейшем росте проекта компании смогут перейти на более мощные конфигурации на коммерческой основе без переноса данных и изменения архитектуры. Аналогов подобного Free Tier в стране сейчас нет», — сказал Денис Прохорчик, исполнительный директор «Рег.облака».

Программа ориентирована как на начинающих разработчиков, стартап-проекты и малый бизнес, так и на зрелые компании, которые заинтересованы попробовать решения и сервисы новых поставщиков облачных продуктов.