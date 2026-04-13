Аналитика «МТС AdTech»: аудитория платформ из Азии в марте увеличилась почти на 60%

«МТС AdTech» изучила динамику прироста аудитории в новых для россиян мессенджерах. По итогам I квартала 2026 г. отечественный форк Telega стал самым быстрорастущим решением. В среднем в марте аудитория платформ из Азии увеличилась почти на 60%, а самыми популярными оказались решения из Китая, Турции и Кореи.

При этом в целом спрос на альтернативные платформы у россиян в первом квартале 2026 г. вырос на 50%. Так, самым быстрорастущим стал мессенджер Telega на базе открытого кода Telegram (+160% MAU в марте к предыдущему месяцу), BiP увеличил аудиторию за тот же период на 105%, аудитория KakaoTalk выросла на 82%, GemSpace — на 39%, Simplex — на 27%, WeChat — на 15%. Discord стал лидером по оттоку — количество активных пользователей снизилось на 18%.

Аудитория Imo снизилась на 1% (март к февралю), хотя мессенджер является лидером по аудитории среди независимых проектов. В целом в I квартале 2026 по сравнению с IV кварталом 2025 увеличилась на 10%.

Ядро аудитории всех мессенджеров (около 30%) пользователей составляют россияне в возрасте 35-44 года, а также жители Центрального ФО, ПФО и СФО. Wechat популярен в ЦФО, ДФО и СЗФО, а KakaoTalk — в ЦФО, СЗФО и СФО.

При этом глобальный мессенджер Telegram сохраняет лидерство в России, В марте MAU Telegram незначительно снизился на фоне проблем с доступом к мессенджеру (в I квартале 2026 аудитория снизилась на 1,5% по сравнению с Q4 2025), что не помешало мессенджеру сохранить лидирующие позиции. В марте MAU составил 90 млн человек, тогда как в целом за квартал аудитория мессенджера превысила 102 млн пользователей против 100 млн годом ранее.