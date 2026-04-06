«Альфа-Мобайл» на сети Билайна охватил 70% населения за 10 месяцев

Сеть «Альфа-Мобайл», созданная Альфа-Банком на инфраструктуре Билайна, за 10 месяцев с момента коммерческого запуска охватила территорию проживания более 70% населения России. Доступ к услугам оператора получили свыше 80% активной клиентской базы банка.

Коммерческий запуск проекта состоялся в июне 2025 года. За этот период команды провели интеграцию систем, настроили сеть и платформы, что обеспечило клиентам «Альфа-Мобайл» доступ к ключевым телеком-сервисам: мобильному интернету, защите от телефонного мошенничества и международному роумингу более чем в 210 направлениях.

«Альфа-Мобайл» работает в формате виртуального оператора связи (Medium MVNO) и использует инфраструктуру Билайна. Проект расширяет линейку сервисов Альфа-Банка, усиливает защиту финансовых операций клиентов и дополняет банковские продукты новыми возможностями связи.

На текущий момент заказать SIM-карту можно в 47 субъектах России. До конца 2026 года партнеры планируют обеспечить присутствие оператора по всей стране.

Отдельное направление — развитие технологической базы. «Альфа-Мобайл» стал первым банковским оператором в России с поддержкой VoLTE. Технология уже доступна в Москве, Московской области и Республике Мордовия. В ближайшее время она появится в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Новосибирске, после чего начнется дальнейшее масштабирование.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна:

«С учетом доступности широкого набора межоператорских и дополнительных телеком-сервисов, в том числе антифрод-защиты, аналогичной по глубине и эффективности защите опорного оператора, “Альфа-Мобайл” можно считать одним из самых технологичных MVNO в России. Это результат совместной слаженной работы, которую мы продолжаем, чтобы гарантировать клиентам не только устойчивость и качество связи, но и полный спектр самых актуальных возможностей».

Андрей Литвинов, генеральный директор «Альфа-Мобайл»:

«Вместе с Билайном мы запустили MVNO и охватили большинство регионов России в рекордные для индустрии сроки. Параллельно мы вывели на рынок ряд новых продуктов для клиентов и обеспечили их полное соответствие законодательству: это результат глубокой технологической интеграции и слаженной работы команд. В 2026 году планируем завершить федеральное масштабирование и предоставить клиентам Альфа-Банка возможность подключать услуги мобильной связи по всей стране».

Проект «Альфа-Мобайл» стал одним из крупнейших запусков MVNO на российском рынке за последние годы по темпам развертывания и географии присутствия.

