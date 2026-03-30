Подтверждена совместимость Ampire и zVirt

«Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС») и российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения для Enterprise-бизнеса Orion soft объявили об успешном завершении тестирования совместной работы своих решений — киберполигона Ampire и защищенной среды виртуализации zVirt. Ее использование в качестве инфраструктурной основы для полигона позволяет заказчикам проводить киберучения на базе технологически независимого безопасного комплекса ПО.

Киберполигон Ampire — учебно-тренировочная платформа для отработки навыков противодействия компьютерным атакам. Сегодня практические занятия на Ampire проходят студенты более 30 крупных технических вузов страны, также киберполигон используется для проведения занятий в средних специальных учебных заведениях и учреждениях дополнительного образования, на нем проходят киберучения специалисты по информационной безопасности государственных и коммерческих организаций.

Тренировки на киберполигоне проводятся на типовых шаблонах ИТ-инфраструктуры в виртуальной среде, за техническую работу которой отвечает гипервизор. В условиях высокой потребности в импортозамещении разработчики Ampire провели масштабное тестирование отечественных программных продуктов для выбора решения, которое позволит поддержать требуемый уровень надежности и доступности ресурсов.

«У нас серьезные технические требования к гипервизору, так как киберполигон предполагает очень интенсивное взаимодействие с системой. Решение zVirt от Orion soft показало себя зрелым и отвечающим нашим запросам. Мы получили хорошую скорость развертывания виртуальных машин, высокую стабильность работы в любой реализации, в том числе кластерной, и широкий набор функциональности из коробки», — отметил Георгий Мелихов, руководитель направления развития продуктов и услуг компании «Перспективный мониторинг».

Использование киберполигона Ampire на базе среды виртуализации zVirt позволяет поддерживать высокие нагрузку, объем операций и скорость работы виртуальной инфраструктуры на киберучениях, что соответствует уровню ИТ-инфраструктур крупных организаций. Актуальность решения подтверждается широкой базой реальных заказчиков Orion soft — на данный момент гипервизор используется в инфраструктурах более 700 российских компаний.

«Ampire стал первым киберполигоном, с которым мы официально подтвердили совместимость. База пользователей виртуализации zVirt растет, поэтому для нас ценна возможность предоставлять ресурсы для обучения молодых специалистов, которые, возможно, уже работают с нашей платформой или начнут работать с ней в будущем. Функциональность zVirt позволяет создать для киберучений стабильную среду и обеспечивает безопасность действий обучающихся», — сказал Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.

Сертификат совместимости программных продуктов размещен на официальных сайтах компаний-производителей.