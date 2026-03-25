Студенты НГУ создают прототип системы считывания сигналов с тела, позволяющую пользоваться протезами рук, как собственными руками

Прототип системы, которая будет собирать и объединять сигналы, полученные с тела человека методами электромиографии (ЭМГ) и электроэнцефалографии (ЭЭГ), и на их основе распознавать, какое движение он желает выполнить, разрабатывают студенты магистратуры Факультета информационных технологий Новосибирского государственного университета (ФИТ НГУ) Александр Сартаков и Павел Бортников под научным руководством ведущего аналитика Научно-технической проектной лаборатории «Инжевика», кандидата биологических наук Ивана Брака. Их разработка признана сделать управление протезом руки более естественным, быстрым, интуитивным и более приближенным к управлению собственной рукой по сравнению с ныне существующими современными высокотехнологичными бионическими устройствами. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

«Большинство современных коммерческих протезов управляются довольно просто: человек напрягает одну или две мышцы предплечья, и протез реагирует на эти действия по заранее заданной схеме. По сути, это не полноценное «движение, как своей рукой», а переключение режимов через сокращение и расслабление мышц. Но тело человека генерирует гораздо больше информации о намерении движения, чем используется в таких системах. На сегодняшний день в реальных устройствах используется лишь малая часть того богатого сигнала, который дают мышцы, нервная активность и движения конечности. Они работают за счет считывания электрических импульсов (ЭМГ-сигналов), возникающих при напряжении мышц-антагонистов оставшейся части руки. Обычно это делается с задействованием двух каналов: один датчик считывает сгибание конечности, а другой — разгибание. Мы хотим увеличить количество каналов и выявить варианты возможности считывания других данных с человеческого тела с использованием ЭЭГ. Это представляется нам важным, поскольку сама мысль совершить то или иное движение рождается именно в головном мозге человека. В любом случае, чем больше каналов будет задействовано в передаче сигналов, тем больше поступит данных и появится больше возможностей их интерпретации», — сказал Александр Сартаков.

Молодые ученые намерены задействовать от 6 до 18 каналов, передающих сигналы с руки пользователя протеза. При этом предполагается учитывать не только сам факт напряжения определенных мышц-антагонистов, но и его силу (интенсивность), что будет отражаться и на действиях устройства: например, станет возможным неполное сгибание или разгибание пальцев в той мере, которая требуется пользователю. Сейчас же вследствие ограниченного спектра данных, получаемых с небольшого количества датчиков, в большинстве возможны лишь полные действия — сгибание или разгибание, — но когда данных станет гораздо больше, у устройства появится возможность интерпретировать их разнообразнее и шире, и у протезов появятся новые возможности — они, «искусственные конечности», смогут принимать промежуточные состояния.

Усовершенствованию бионических протезов будет способствовать и задействование датчиков, считывающих сигналы головного мозга методом ЭЭГ.

«Мы ознакомились с уже существующими исследованиями корреляции сигналов, возникающими в головном мозге, с движением конечности, поскольку изначально интенция на него возникает именно в центральной нервной системе. Ученые выявили прямую корреляцию между импульсом и движением определенной части тела. Была получена полная картина интенции движения. Имея представление о ней, мы можем считать в головном мозге пользователя импульс, направленный, например, на движение одного пальца протеза руки. На основе этого мы и построили свое дальнейшее исследование», — сказал Павел Бортников.

Снятие сигналов обоими методами и преобразование их в движение расширит возможности системы, создаваемой молодыми учеными. С применения метода ЭМГ будет считываться сигнал с мышц руки, который прошел через тело из головного мозга, а посредством ЭЭГ можно будет «считывать» сигнал непосредственно с головного мозга мгновенно — еще до того момента, как он приходит в конечность к мышце. В коммерческих бионических протезах рук метод ЭЭГ практически не используются. На протяжении последних десяти лет было проведено не так много исследований, направленных на интерпретацию данных, полученных посредством этого метода, но в этих случаях сигналы из мозга снимались с помощью чипов, установленных в голове пользователя. Человек мог мыслью управлять движением трехосевого бионического протеза, стоящего на столе.

«Если дополнить систему поверхностными датчиками, установленными на той же конечности, точность интерпретации сигналов кардинально повысится. Мы поставили перед собой задачу — создать такие протезы, которые не только действовали подобно живой руке, но и были удобны. Важно, чтобы вся конструкция из множества датчиков не была громоздкой и была удобной, чтобы не было проводов, которые опутывали бы тело пользователя, ведь сигналы движения будут считываться с головы пользователя. Задача непростая, поскольку предполагается, что набор датчиков будет объемным. Мы должны будем сделать его легким в ношении и простым в использовании. Поэтому мы изучили с инженерной точки зрения возможность беспроводного способа передачи сигнала от датчиков к протезу с минимальными допустимыми задержками и пришли к конечному решению, что мы можем сделать отдельные модули, которые будут по беспроводным каналам связи передавать данные на некий вычислительный модуль», — сказал Александр Сартаков.

Устройство для снятия показаний ЭЭГ, по замыслу разработчиков, будет представлять собой шапочку, в которой установят сухие электроды. Другой набор датчиков для фиксации сигналов ЭМГ непосредственно с мышц конечности будет закреплен на плотно прилегающей эластичной ткани, которая, подобно широкому браслету, надевается на руку. Эти два компонента системы считывания сигналов станут собирать информацию и передавать на вычислительный модуль. Предполагается, что вычислительным модулем в текущей концепции может стать некоторое устройство, способное с достаточно высокой скоростью обрабатывать нейросети. Создателями устройства рассматривается возможность вынести этот вычислительный блок на смартфон.

С него конечный управляющий сигнал будет поступать на сам протез. Как и в уже существующих системах, в новой разработке протез будет работать по заготовленным алгоритмам, только в теперь он должен стать точнее и функциональнее из-за большего объема собираемой датчиками информации.

В настоящее время проект находится на стадии изучения возможности реализации. Молодые исследователи интерпретировали и проанализировали открытые данные из Интернета и теперь собираются снять максимальное количество сигналов с реального человека, чтобы потом объединить их определенным образом. Выбраны последовательности обработки сигнала и очистки его от шумов, для этого написана базовая нейросеть RL.

Перед создателями новой системы считывания сигналов стоит важная задача — адаптировать ее к работе в городской среде. Лабораторные условия идеальны для считывания сигналов, поскольку имеется возможность избежать шумов и помех. На открытой местности добавляются посторонние звуки и сигналы, в том числе прилегающие. Повлиять на интерпретацию сигнала могут даже шумы от одежды.

«Статично отделить сигнал от посторонних шумов и помех, чтобы интерпретировать его, не представляется возможным. Поэтому для устранения нежелательных элементов мы намерены использовать математическую экстракцию. Мы не берем чистый сигнал, а определенными способами преобразуем «загрязненный» в массив чисел, и дальше загружаем его в нейросеть. RL – это модель обучения с подкреплением, которая способна в процессе эксплуатации подстраивать веса, чтобы в конкретной окружающей среде лучше интерпретировать данные. Это сделано нами и для датчиков, считывающих сигнал с мышц верхней конечности, и для считывания сигналов, поступающих из головного мозга», — сказал Александр Сартаков.

На создание прототипа системы потребуется два-три года, но изначально молодым исследователям необходимо выяснить, пригодна ли она для использования на открытой местности, а не в лабораторных условиях. Если результаты работы окажутся положительными, предполагается взаимодействие с российской кибермедицинской компанией «Моторика», которая специализируется на создании протезов общего назначения. Именно это предприятие и инициировало данный проект.