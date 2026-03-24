Аналитика Bronevik.com: юг России стал драйвером спроса на поездки с детьми в период весенних каникул

Платформа Bronevik.com проанализировала бронирования туристического жилья на период весенних школьных каникул – с 28 марта по 5 апреля 2026 года – и выяснила, куда россияне отправятся отдыхать с детьми. Лидерами по числу поездок остаются две столицы, однако наиболее интенсивный рост спроса демонстрируют южные направления. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

На Москву приходится 13% всех бронирований с детьми, на Санкт-Петербург – 11%, третье место занимает Казань с долей 5%. В остальной части топа преобладают локации Черноморского побережья и юга России, и именно они показывают самые высокие темпы роста. Так, спрос на отдых в Эстосадоке и Краснодаре увеличился почти в два раза в годовом сопоставлении. В число популярных направлений для семейных поездок вернулась Анапа, несмотря на сохраняющиеся экологические проблемы: количество бронирований на весенние школьные каникулы здесь выросло более чем в 1,5 раза год к году.

ТОП-10 локаций для путешествий с детьми на весенних каникулах, доля от всех бронирований по России: Москва 13%; Санкт-Петербург 11%; Казань 5%; Сочи, Эстосадок, Анапа по 4%; Сириус, Ярославль по 3%; Краснодар, Екатеринбург по 2%.

Средний чек за бронирование туристического жилья с детьми в период каникул составляет 8,2 тыс. руб. за ночь, что примерно на 2 тыс. руб. выше по сравнению с остальными бронированиями на эти даты. При этом средняя продолжительность поездки достигает трех ночей – на одну ночь больше, чем в поездках без детей.