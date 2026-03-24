Аналитика Bronevik.com: юг России стал драйвером спроса на поездки с детьми в период весенних каникул

Платформа Bronevik.com проанализировала бронирования туристического жилья на период весенних школьных каникул – с 28 марта по 5 апреля 2026 года – и выяснила, куда россияне отправятся отдыхать с детьми. Лидерами по числу поездок остаются две столицы, однако наиболее интенсивный рост спроса демонстрируют южные направления. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

На Москву приходится 13% всех бронирований с детьми, на Санкт-Петербург – 11%, третье место занимает Казань с долей 5%. В остальной части топа преобладают локации Черноморского побережья и юга России, и именно они показывают самые высокие темпы роста. Так, спрос на отдых в Эстосадоке и Краснодаре увеличился почти в два раза в годовом сопоставлении. В число популярных направлений для семейных поездок вернулась Анапа, несмотря на сохраняющиеся экологические проблемы: количество бронирований на весенние школьные каникулы здесь выросло более чем в 1,5 раза год к году.

ТОП-10 локаций для путешествий с детьми на весенних каникулах, доля от всех бронирований по России: Москва 13%; Санкт-Петербург 11%; Казань 5%; Сочи, Эстосадок, Анапа по 4%; Сириус, Ярославль по 3%; Краснодар, Екатеринбург по 2%.

Средний чек за бронирование туристического жилья с детьми в период каникул составляет 8,2 тыс. руб. за ночь, что примерно на 2 тыс. руб. выше по сравнению с остальными бронированиями на эти даты. При этом средняя продолжительность поездки достигает трех ночей – на одну ночь больше, чем в поездках без детей.

Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/